Тренд у новорічному декорі — пір’я: додайте цю прикрасу для успіху

Існує безліч варіантів прикрасити новорічну ялинку. Стильно виглядає не лише ялинка без іграшок, а й ялинка, прикрашена пір'ям, вока казково гарна. Перо птахів має кілька символічних значень. Одне з них — удача, яка так потрібна кожному з нас.

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До речі, перші штучні ялинки створювалися в Німеччині в дев'ятнадцятому столітті з гусячого пір'я.

Сьогоднішній декор у вигляді пір'я вражає різноманітністю. Це можуть бути каскадні пір'яні гірлянди, Пір'я можуть бути різних кольорів та фактур.

Також ялинку можна прикрасити золотистим або сріблястим пір'ям, залежно від того, яка кольорова гамма переважає в її прикрасі. Червоний і зелений добре поєднується із золотом, а блакитний, синій та білий із сріблом.

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Прикрасьте пір'ям саморобні картонні фігурки ангелів та сніжинки, доповнивши їх намистинками та блискітками. Це дуже красиво та незвичайно. Залучіть до створення такого декору дітей. Вони точно будуть щасливі.

Також прикрасити пір'ям можна новорічний стіл, помістивши кілька пір'ян у високу вазу.

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Сьогодні популярні подарунки з пір'ям. Це можуть бути як прикраси, так і, наприклад, брелок для декорування сумки.

Раніше розповідали про те, що необхідно зробити перед тим, як встановлювати в будинку ялинку

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Фото Ольги Сметанської

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