«Гола» ялинка: тренд, який обирають багато знаменитостей

Слідом за трендом на «голі» торти (або «голі» паски) — без декору, набирає популярності тренд «гола» ялинка, яку прикрашає лише гірлянда з вогниками. Така тенденція — данина любові до мінімалізму. Окрім вогників на ялинці можуть бути шишки — як частина природного дизайну.

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Такий декор вважається мінімальним і водночас розкішним. Він підкреслює красу ялинки.

Лаконічну естетику сьогодні обирають багато знаменитостей. Серед них — чимало голлівудських зірок.

Звичайно, такий тренд — не для дому, де є маленькі діти. Адже дітлахи, звичайно ж, захочуть прикрашати ялинку іграшками.

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«Голу» ялинку можна встановити, наприклад, у холі чи кабінеті, тоді як у вітальні ялинка буде декорована різноманітними іграшками. Також мінімалістичні композиції можна розмістити на кухні — вони виглядатимуть стильно.

Вибирайте той стиль, який вам близький — і це буде правильним рішенням. І, звичайно, враховуйте думку рідних та близьких. Адже зимові свята — свята сімейні, і їхня атмосфера — найцінніше. Новий рік уже не за горами. А ви вже підготувалися до свята? Якщо ні, не варто відкладати…

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До речі, диско-куля — також елемент новорічного декору-2025, який зробить ваш інтер'єр незвичайним та стильним.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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