Обов’язково зробіть це перед тим, як ставити ялинку: експертка Марина назвала 3 легких способи очищення «лісової красуні»

Готуючись до новорічних свят, багато хто (та навіть британська королева) хоче прикрасити свою оселю ялинкою. Але якщо ви не належите до коронованих осіб, напевне віддасте перевагу штучному деревцю — так і лісову красуню рубати не доведеться, і прослужить такий аксесуар не один рік (звичайно, якщо він якісний).

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На жаль, коли штучну ялинку відправляють у комору після свят, вона дещо втрачає свій первісний блиск. Тому господиням доводиться «реанімувати» її.

Як це зробити, розповіла всезнаюча блогерка Марина Жукова.

Спосіб 1. Скористайтеся пилососом. Це ідеальний варіант для тих, хто не хоче заморочуватися з миттям ялинки.

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Спосіб 2. Влаштуйте деревцю душ. Для цього його доведеться розібрати на частини (виняток — якщо ялинка невелика).

Спосіб 3. Почистіть гілочки за допомогою ганчірки з мікрофібри або спеціальних господарських рукавичок з кашлатою поверхнею, попередньо обробивши їх мийним засобом.

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А напередодні пані Марина навела дієвий лайфхак з прання речей у подорожі чи в поході.

Фото — срін відео YouTube

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