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Суспільство та люди

Польща змінює правила працевлаштування для українців: що важливо знати

11:39 23 грудня 2024
Польща вводить для українців картку CUKR, фото із сайту fact-news.com.ua

В Польщі, де Національна податкова адміністрація активізувала виявлення недобросовісних платників, у тому числі й серед українців, з 1 січня змінять правила для іноземців, які хочуть працювати в РП.

Як повідомляє «ТСН», громадяни інших країн, у тому числі й України, будуть зобов'язані мати трудовий договір, ає можливість працювати за цивільноправовими договорами (наприклад, за договором доручення) буде виключена.

Втім, існуватимуть винятки. У якості приклада наводяться спортсмени, тренери та артисти — їхні договори будуть більш гнучкими. Зазначається, що польска влада може ввести перехідний період до повного набуття чинності нових правил.

Тим часом expert.in.ua пише, що українські біженці в Польщі в новому році матимуть змогу оформлювати спеціальну карту побиту — CUKR (Cudzoziemiec-UKR), яка забезпечить легальний статус перебування на три роки. Це вважається альтернативою системі Pesel UKR.

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Зокрема, власнику карти CUKR буде дозволенозмінити статус з тимчасового захисту на дозвіл на тимчасове проживання.

Серед переваг карти CUKR називають, зокрема, те, що її власник не буде зобов'язаний повідомляти владу про зміну роботодавця, людина зможе відкривати власний бізнес без додаткових дозвілів, а також перебувати за межами Польші до півроку, не втрачаючи свого статусу в РП.

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Таку карту зможуть оформити люди, які мають статус UKR безперервно протягом року та який зберігався станом на 4 березня 2024 року.

Людина з чинним статусом тимчасового захисту матиме змогу подати заяву через онлайн-сервіс, який планують запустити у квітні наступного року.

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Нагадаємо, що раніше в Польщі законність перебування громадян України на території країни продовжили до 30 вересня 2025 року.

Фото з сайту fact-news.com.ua

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