Влада Польщі готує масові перевірки підприємців з України: у чому причина і кому час почати турбуватися

В Польщі, яка прихистила багато українських біженців, можуть почати блокувати рахунки українців. Це стосується тих українців, які ведуть бізнес у Польщі, а також тих, чиї перекази виглядають підозріло, пише Ukrainian in Poland.

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Це пов’язано з тим, що Національна податкова адміністрація Польщі (KAS) помітно активізувала свою діяльність, зосередившись на виявленні недобросовісних платників податків та боротьбі з тіньовим ринком.

Найбільше перевірок буде у таких галузях: будівельні послуги, де часто виставляються фіктивні рахунки-фактури; нематеріальні послуги, які важко перевірити; ІТ-сектор, де незаконні транзакції та фальшиві документи є постійною проблемою.

Саме в цих секторах серед українських підприємців казначейство найчастіше виявляє фіктивні накладні та операції, спрямовані на зменшення податкових зобов’язань.

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Також підозри можуть викликати банківські перекази, які перевищують 15 тисяч євро (приблизно 64 тисячі злотих). Крім цього, об’єктом уваги можуть бути транзакції, які здійснюються часто, але на невеликі суми і на адресу одного одержувача, а також ті, що надходять від кількох відправників, але мають однакові суми чи містять тривожні або неоднозначні назви переказів.

Так, переказ з вульгарним або підозрілим описом може бути автоматично заблокований банком. Це також стосується випадків, коли в назві переказу фігурує назва компанії, що перебуває під санкціями.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Польщі продовжили тимчасовий захист для українських біженців, але змінили правила виплат.

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