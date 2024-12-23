Наразі дуже «гарячим» напрямками на фронті залишаються Покровський та Курахівський, але противник не відмовився від спроб просуватися й на півдні України.

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Як повідомляє «РБК-Україна», ворог планує наступальні дії в Запорізькій та Херсонській областях. Так, основний удар на Запоріжжі росіяни можуть спрямувати на район П’ятихаток та Гуляйполя. А на Херсонщині противник вже намагався переправитися на правий берег Дніпра, зокрема, біля Антонівського мосту з боку Олешок, але ворожі ДРГ були знищені.

Росіяни намагалися форсувати Дніпро в районі Антонівського мосту, фото з відкритих джерел

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Видання, посилаючись на компетентні джерела, пише, що рішення про наступ на Херсон вже ухвалене і що операцію куруватиме командувач повітряно-десантних військ рф Михайло Теплинський. До бойових дій планують залучити до чотитрьох тисяч російських штурковиків, у тому числі й морпіхів з 61 бригади та з 7 десантно-штурмової дивізії ВДВ.

Росіяни планують переправитися через Дніпро, але після підриву окупантами Каховської ГЕС місця біля Дніпра заболочені. Якщо вдарять морози, то це гратиме на руку ворога. Отже, плани можуть коригуватия у залежності від погодних умов.

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Тим часом канал «Кримський вітер», посилаючись на джерела, зазначає, що ворог перекидає з Курської області на окуповану частину Херсонщини військовослужбовців севастопольської 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти чф рф. Не виключається, що ротацію планують завершити до початку січня.

«По Херсону. Будь-які плани ворога відомі, Сили оборони до всього готові, а деякі росіяни вже вдало годують раків у Дніпрі. Бажання путіна підвищити ставки не спрацює», — зазначив керівник ЦПД Андрій Коваленко.

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Раніше OSINT-аналітик та військовий оглядач Віталій Кононученко, коментуючи дії противника на Покровському напрямку, зазначив, що росіяни застосовують просування флангами, а не атакують «в лоб», що значно важче.

Фото зі сторінки Херсонської ОВА

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