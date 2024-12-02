Зимові свята наближаються. Попри війну кожна родина, особливо якщо у ній є діти, готується до Різдва та Нового року. Атрибутом цих свят зазвичай є ялинка. Вічнозелена красуня символізує життєствердність життя. Прикрашати її люблять і діти, і дорослі. І, мабуть, у кожної людини є улюблена ялинкова іграшка, а іноді й не одна.

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Ялинкові прикраси, які створює українська майстриня Олена Зіненко, красиві та вишукані. Кожна іграшка ексклюзивна, адже це ручна робота. А головне ці прикраси створюють особливий настрій та атмосферу у оселі, що надзвичайно важливо. Ними можна милуватись нескінченно й мріяти про дива…

У інтерв’ю «ФАКТАМ» Олена Зіненко розповіла про секрети створення святкових прикрас, які мають поціновувачів не тільки в Україні, але й у Великій Британії та США.

«Одна із моїх улюблених тканин — велюр. Вона гарна та еластична»

- Створення ялинкової кульки схоже на пошиття вечірньої сукні, — говорить Олена Зіненко. — Все починається з вибору тканини. Одна із моїх улюблених — велюр. Вона гарна та еластична. Дивлюся на тканину — і виникає ідея. Однотонні тканини можна комбінувати. Дуже люблю декорувати кульки стрічками, тесьмою, бісером, пайєтками, стразами та намистинами.

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Велюр — одна із улюблених тканин майстрині

— Що слугує основою такої ялинкової іграшки?

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— Пінопластова біла гладенька кулька. Це базис, який згодом обростає деталями. Кульки можуть бути різного діаметру. На заготовці малюються контури, по яких канцелярським ножем робляться неглибокі надрізи, куди буде заправлятися тканина. Для цього я використовую звичайне швацьке шило. Воно тоненьке та зі зручною ручкою. Всі стики треба спочатку проклеїти та заповнити шнуром або тасьмою. Так тканина буде триматися міцно та мати гарний вигляд. Знизу на кульці я завжди кріплю маленьку кришталеву намистинку- краплю. Вона слугує маленьким грузиком, щоб врівноважити вагу банта, і взагалі виглядає привабливо, особливо, коли поблискує в світлі гірлянди.

«Навіть у важкі часи люди потребують краси»

— Який процес у роботі ваш улюблений?

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- Особливо мені до вподоби декорування. В арсеналі кожної майстрині чимало всіляких намистинок, стрічок, блискіток…

Щоб іграшка вийшла красивою та вишуканою, зазвичай роблю пробний варіант. Адже іноді зробиш бант і декор, а ефект зовсім не той, що хотілося б. Раніше для бантів я використовувала стрічки з глітером, але він дуже сиплеться, хоч і блищить гарно. Зараз використовую в основному атласні стрічки, а також з органзи та парчі. З них створюю гарний бант і оздоблюю його різними декоративними елементами — квітами, сніжинками, намистинами… Заняття це дуже цікаве, воно захоплює. Коли створюю декор, то втрачаю лік часу. Поки створюю одну кульку, в голові вже зріє інший задум.

Кожна кулька, створена Оленою Зіненко, гарна та вишукана

— З чого почалося ваше захоплення хендмейдом?

— Створенням ялинкових прикрас я займаюсь вже років десять. За фахом я медична сестра, але дуже давно не працюю в медицині, хоча мені це подобалось. З 1996-го року працювала в аптечній мережі. Завжди хотіла займатись творчістю, щось шила, клеїла, ліпила… Першу ялинкову кульку я створила для своєї новорічної ялинки, і відтоді це стало моїм захопленням. Навіть у важкі часи люди потребують краси і чекають зимових свят. У мене завжди море ідей. Хочу поділитись тим, що вмію, з людьми, даруючи їм позитивні емоції.

«Іграшки ручної роботи особливі тим, що створюються не тільки руками, а серцем»

— Які ще ялинкові іграшки створюєте, окрім ялинкових кульок?

- Також роблю блискучі квіти с тонкого блискучого дроту. Вони кріпляться до гілки на зажимі. Такі іграшки можна використовувати не тільки для прикрашання ялинки, а і для будь-якого декору — віночків, свічників, дзеркал… Також вони можуть слугувати прикрасами для волосся та одягу. Все залежить від польоту уяви. Процес створення квіток захоплюючий. В дріт вплітаю блискучий новорічний дощик. Створюю пелюстки, їх наклеюю на основу з фетру. Далі кріпиться серединка. Тичинками слугують намистинки. Також створюю квіти з акрилових намистин з блиском, які нанизую на тоненький дріт. На звороті прикраси завжди є кріплення. А ще роблю прикраси з фоамірану та різдвяні віночки. Планую і надалі розширювати асортимент, бо цікавих ідей чимало.

Так виглядає створена Оленою Зіненко квітка

— Як збираєтесь прикрашати цього року свою ялинку?

- Для кожної людини та родини — це справжній ритуал. Комусь подобається прикрашати ялинку в одному кольорі, комусь — у різних. На мій смак, ялинка має бути яскравою, різнокольоровою, з різними іграшками, квітами, фігурками… У кожній родині є улюблені прикраси, які нагадують дітям, що виросли, дитинство. Проте мають з’являтися і нові. Іграшки ручної роботи особливі тим, що створюються не тільки руками, а серцем. Також, на мою думку, на ялинці обов’язково мають сяяти гірлянди, вони створюють атмосферу свята. Іграшки серед вогників виглядають справді казково. Власну ялинку цьогоріч я буду прикрашати в основному створеними мною іграшками, а також родинними, які змогла зберегти попри переїзди. Ці ялинкові прикраси для мене дуже дорогі. В них відчуття рідного дому та родини, згадки про тих рідних людей, яких, на жаль, немає поряд. В них справжній дух Різдва, який відчуваєш серцем.

Ялинкові іграшки ручної роботи роблять декор оселі особливим

— Які поради щодо гарного декору ви б могли дати читачам?

— На зеленій ялинці чудово виглядають іграшки яскраві, кольорові. Наприклад, червоні, сині, фіолетові… Доречні кульки, квіти, фігурки. Для білої хвої пасуватимуть сріблясті, золотисті, рожеві прикраси. Важливо, щоб декор виглядав на деревці гармонійно.

— Як правильно зберігати іграшки ручної роботи?

- Свої прикраси я створюю з використанням силіконового клею. Він гіпоалергенний, міцно склеює та не має ніякого запаху, тож головне в зберіганні таких іграшок — уникати впливу високих температур та прямих сонячних променів. Від спеки клей може пом’якшати. А взагалі кульки міцні, не б’ються. Покладіть їх в коробку з кришкою на м’якеньку тканину усередині, щоб бантики не пом’ялись — і цього достатньо. Наступного року залишиться ялинкові прикраси лише дістати з цієї коробки.

Олена Зіненко: «Поки створюю одну кульку, в голові вже зріє інший задум»

— Олено, яке ваше творче кредо?

— Колись прочитала, як одна майстриня сказала, що варто створювати такі речі, як для себе. Вважаю, що це правильно. Отож, зараз це і моє кредо. Мені дуже подобається дарувати людям радість.

Раніше «ФАКТИ» писали, як 100 років тому полтавці прикрашали ялинку.

Фото з альбому Олени Зіненко

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