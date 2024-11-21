Мода на банти охопила багато сфер життя. Блузи та сукні з бантами, сережки у вигляді бантів, клатчі-банти — все це мило та кокетливо. Цей елемент декору популярний і в інтер'єрних різдвяних композиціях. Банти можуть бути як з тканини, так і скляні. Шовкові банти можуть спадати на ялинці каскадом, і навіть ялинкова верхівка може бути прикрашена бантом.

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Банти можна виготовити самостійно з клаптів шовку. Усі вони можуть бути різних кольорів. Наприклад, червоний, червоний у білий горошок, білий у червоний горошок, білий у червону смужку і, навпаки, червоний — у білу.

Червоний та білий — характерні для зимових свят кольори. Вони присутні в карамелі, що має форму посох Санта Клауса, і відмінно поєднуються із зеленню ялинки.

Срібну ялинку цього року можна прикрасити рожевими бантами. Така ялинка виглядатиме дуже стильно.

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Що стосується форми бантів та розміру, вони можуть бути різними. Адже ефект, коли все зроблено, наче під копірку, зовсім не те, що потрібно. Кожна прикраса має бути унікальною, єдиною у своєму роді.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як прикрасити інтер'єр у стилі «Ретро Санта».

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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