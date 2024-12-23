Першого січня — без подарунків: як працюватимуть на свята банки, «Укрпошта» та «Нова пошта»

Цього року Різдво Христове, яке відзначають 25 грудня, не внесло значних змін у роботу українських поштових операторів. А ось на Новий рік графік дещо змінили. Ця інформація стане у нагоді тим, хто не не встиг відправити подарунки поштою рідним та близьким чи хто очікує на відповідну люб'язність перед святами.

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Так, «Нова пошта» повідомляє, що 25 грудня відділення працюватимуть за звичайним графіком. 31 грудня робочий день триватиме до 17:00, а ось 1 січня оголошено вихідним днем, коли не працюватимуть відділення та кур'єри. Втім, ті люди, посилки яких надійдуть на тот момент до поштоматів, змогут їх забрати.

В інші дні компанія працюватиме за звичайним графіком.

В «Укрпошті» графіки роботи у святкові дні дещо інші:

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24 грудня — відділення працюють за скороченим графіком роботи до 17:00;

25 грудня — відділення працюють за своїми стандартними графіками;

31 грудня — відділенняпрацюють за скороченим графіком роботи до 17:00;

1 січня — вихідний.

Про те, які подарунки не варто дарувати на Різдво, а також про те, як правильно купувати сувеніри за правилом «чотирьох подарунків», читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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