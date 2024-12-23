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Суспільство та люди

Першого січня — без подарунків: як працюватимуть на свята банки, «Укрпошта» та «Нова пошта»

16:06 23 грудня 2024
Розклад роботи пошти на Новий рік змінили, фото Pixabay

Цього року Різдво Христове, яке відзначають 25 грудня, не внесло значних змін у роботу українських поштових операторів. А ось на Новий рік графік дещо змінили. Ця інформація стане у нагоді тим, хто не не встиг відправити подарунки поштою рідним та близьким чи хто очікує на відповідну люб'язність перед святами.

Так, «Нова пошта» повідомляє, що 25 грудня відділення працюватимуть за звичайним графіком. 31 грудня робочий день триватиме до 17:00, а ось 1 січня оголошено вихідним днем, коли не працюватимуть відділення та кур'єри. Втім, ті люди, посилки яких надійдуть на тот момент до поштоматів, змогут їх забрати.

В інші дні компанія працюватиме за звичайним графіком.

В «Укрпошті» графіки роботи у святкові дні дещо інші:

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  • 24 грудня — відділення працюють за скороченим графіком роботи до 17:00;
  • 25 грудня — відділення працюють за своїми стандартними графіками;
  • 31 грудня — відділенняпрацюють за скороченим графіком роботи до 17:00;
  • 1 січня — вихідний.

Про те, які подарунки не варто дарувати на Різдво, а також про те, як правильно купувати сувеніри за правилом «чотирьох подарунків», читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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