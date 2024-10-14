Знаменита тенісистка-мільйонерка вийшла заміж за фаната (фото)

Знаменита іспанська тенісистка, чемпіонка «Ролан Гаррос» і Вімблдону, 31-річна іспанка Гарбіньє Мугуруса, яка свого часу підкорила найвищу гору Африки Кіліманджаро, вийшла заміж за… свого фаната Артура Борхеса, з ким три роки тому вона випадково зустрілася в Нью-Йорку під час US Open.

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«Мій готель був неподалік центрального парку, і мені було нудно, тому я подумала, що мені варто прогулятися, — розповіла Гарбіньє Мугуруса в інтерв'ю виданню HOLA! — Я вийшла та зіткнулася з ним на вулиці. «Раптом він повернувся і сказав: «Успіхів на Відкритому чемпіонаті США», висловившись як справжній фанат. Я подумала: «Ух ти, який він гарний». Після двох років знайомства Артур зробив мені пропозицію у травні минулого року. Хоча я від самого початку знала, що вийду за нього заміж».

Обранцем зірки тенісу став модель та бізнесмен Артур Борхес. Весілля, на якому, зокрема, були присутні подруга нареченої зі збірної Іспанії Карла Суарес Наварро, а також тренер Кончіта Мартінес, молодята відгуляли в Марбельї.

«Найчарівніший день», — підписала пара весільні знімки на спільній сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що експерша ракетка світу та учасниця двох Олімпійських ігор, яка народилася у Венесуелі і завершила кар'єру в квітні цього року, окрім «Ролан Гаррос"-2016 та Вімблдону-2017, виграла ще вісім титулів WTA в одинарному розряді. За роки виступів Мугуруса заробила на корті 22,7 млн євро призових.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чинна чемпіонка Вімблдону пережила сімейну трагедію і раптово оголосила про розлучення з чоловіком.

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Фото Instagram

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