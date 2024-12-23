Троє маленьких дітей загинули від невідомої речовини на Одещині

На Одещині, де раніше трирічна дівчинка втопилася в діжці з водою, троє дітей отруїлися невідомою речовиною. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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«Попередньо встановлено, що двоє дівчаток 3-х та 5-ти років і їхній 7-ми річний брат за місцем мешкання, коли мати займалась домашніми справами, вжили невідому речовину, від якої їм імовірно стало зле. 30-річна жінка виявила своїх дітей у важкому стані і викликала „швидку“. Медики, діагностувавши отруєння невідомою речовиною, намагалися врятувати малечу, але, на жаль, вони померли», — йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками п. 2 ч. 2 ст. 115 з приміткою «нещасний випадок», ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування), ч. 1 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

«На місце події направлено криміналістичну лабораторію та керівництво спеціалізованого відділу слідчого управління ГУНП в Одеській області. Правоохоронці проводять огляд місця події та встановлюють всі обставини смерті дітей», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно на Запоріжжі діти знайшли на вулиці і принесли додому руків"я від протитанкової кумулятивної гранати РКГ-3, яке здетонувало і поранило підлітків.

Ілюстративне фото: hilfe-ua.de

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