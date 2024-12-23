«Джокер» Роман Кравець «засвітився» на бою Усика в Саудівській Аравії (фото)

Автор Telegram-каналу «Джокер» Роман Кравець, який неодноразово потрапляв у скандали останнім часом, відвідав Саудівську Аравію під час бою Олександра Усика. Як пише голова правління антикорупційної громадської організації «Спротив» Марія Барабаш, у подорожі його супроводжували дівчина Уляна та український бізнесмен.

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За словами Барабаш, подорож Кравця викликала обурення через можливі порушення правил виїзду за кордон.

Громадська діячка зазначає, що він перетнув кордон під час війни завдяки довідці з військово-лікарської комісії, яка, за її словами, може бути фіктивною.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про нові деталі виїзду Романа «Джокера» Кравця. Зокрема, 16 липня 2024 року нібито було проведено медогляд Романа Кравця, після якого його було визнано непридатним до військової служби. У результаті чого його виключили з військового обліку. Цікаво, що в цей самий час Кравець перебував за кордоном і не міг підписувати документи.

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