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«Джокер» Роман Кравець «засвітився» на бою Усика в Саудівській Аравії (фото)

21:42 23 грудня 2024
бій Усика в Саудівській Аравії

Автор Telegram-каналу «Джокер» Роман Кравець, який неодноразово потрапляв у скандали останнім часом, відвідав Саудівську Аравію під час бою Олександра Усика. Як пише голова правління антикорупційної громадської організації «Спротив» Марія Барабаш, у подорожі його супроводжували дівчина Уляна та український бізнесмен.

За словами Барабаш, подорож Кравця викликала обурення через можливі порушення правил виїзду за кордон.

Громадська діячка зазначає, що він перетнув кордон під час війни завдяки довідці з військово-лікарської комісії, яка, за її словами, може бути фіктивною.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про нові деталі виїзду Романа «Джокера» Кравця. Зокрема, 16 липня 2024 року нібито було проведено медогляд Романа Кравця, після якого його було визнано непридатним до військової служби. У результаті чого його виключили з військового обліку. Цікаво, що в цей самий час Кравець перебував за кордоном і не міг підписувати документи.

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