Марія Барабаш зі «Спротиву» викрила власника тг-каналу «Джокер»: що відомо

Голова правління антикорупційної громадської організації «Спротив» Марія Барабаш пранканула адміністратора телеграм-каналу «Джокер». Зокрема, вона поспілкувалася з Кравцем, який вирішив представитися колишнім адміністратором телеграм-каналу Warshall+. Саме цей канал останнім часом публікував проти неї пости, в яких поливав її брудом.

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«Протягом трьох днів я пранкувала одіозного шахрая-пранкера Джокера Романа Кравця, що видавав себе за колишнього адміністратора Telegram-каналу Warshall+. Саме він понад рік публікував про мене у своєму каналі „Джокер“ десятки постів з брудом, а зараз публікує на каналі Warshall, через який, власне, і вирішив мене розіграти», — написала Барабаш.

Вона також опублікувала скріни переписок із Джокером, у яких той у звичній для себе манері намагався переконати її в тому, що цей канал краще не чіпати. Зокрема, він заявив, що телеграм-канал «Джокер» — це «мафія, бізнес, за який вбивають і за яким стоять бандити», а також, що цей канал заробляє $ 2 млн на місяць.

«По факту у мене вийшов пранк на пранк. Джокер хотів мене розвести, але я його викрила і розвела його», — написала Барабаш.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що власник телеграм-каналу «Джокер», який йде 153-м номером у виборчому списку партії «Слуга народу», Роман Кравець з початку повномасштабної війни вісім разів виїжджав за кордон. Наразі у нього є так званий «білий квиток», тобто він непридатний до військової служби. Крім того, за останні два роки Кравець накопичив значні статки: витратив понад 8 мільйонів гривень на автомобілі та орендував розкішну квартиру в елітному ЖК «Чикаго» у центрі Києва, де оренда коштує понад $ 2000 на місяць.

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Раніше повідомлялося, що пов’язує власника каналу «Джокер» та ексголову ОП Андрія Богдана.

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