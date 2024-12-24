Січневе «підвищення» пенсій: хто в перший місяць зими отримає більшу суму виплат

В той час як отримувачів «спецпенсій» у новому році чекає зниження суми пенсійних виплат, у деяких пенсіонерів такі виплати мають трохи зрости.

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Про це пише «24 канал».

Січнева пенсія деяких українців зросте через спеціальну доплату. Розмір вказаної доплати залежить від віку пенсіонера. Вона варіюється в межах 300 — 570 гривень.

Це стосується пенсіонерів старших за 70 років, які отримують пенсію за віком. Доплату нараховують від дня досягнення відповідного віку, і вона додається до основного розміру пенсії.

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Тобто, виплата зросте завдяки нарахуванню спеціальної доплати.

Зараз ця доплата для пенсіонерів різної вікової категорії така:

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- від 70 до 74 років включно — 300 гривень;

- від 75 до 79 років включно — 456 гривень;

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- від 80 років — 570 гривень.



На доплату мають право пенсіонери старше 70 років, які вийшли на пенсію за віком. За умови, що їхня загальна щомісячна пенсійна виплата менш як 10 340,35 гривні.

«Доплату починають нараховувати від дня досягнення цього віку. Нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до даної кількості днів», — цитує видання інформацію Пенсійного фонду.

Також журналісти звертають увагу, що вказана доплата нараховується автоматично. Вона додається до основного розміру пенсії.

Раніше ми писали про те, на які виплати можуть розраховувати українці похилого віку, які до 65 років не змогли набрати достатньої кількості страхового стажу або взагалі ніколи не були офіційно працевлаштовані.

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