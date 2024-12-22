«Пробуємо трюк»: Орбан придумав, як обійти заборону України на транзит російського газу

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина, як і Словаччина, веде переговори з росією та Україною щодо збереження поставок газу через Україну, пише Reuters.

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Газопровід через Україну є одним з останніх основних маршрутів російського газу до Європи, але він має бути закритий наприкінці цього року. Київ не хоче продовжувати п’ятирічний транзитний договір, який постачає газ до Словаччини, Угорщини та Австрії.

«Зараз ми пробуємо трюк… що, якби газ до моменту, коли він потрапить на територію України, уже не був би російським, а вже був би у власності покупців, — сказав Орбан. — Тож газ, який надходить в Україну, буде вже не російським, а угорським».

Він зазначив, що переговори тривають, а Угорщина не відмовиться від транзитного маршруту газу через Україну. Цього року країна імпортувала близько 7,5 мільярдів кубометрів російського газу через трубопровід «Турецький потік».

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Своєю чергою прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який планує переговори з путіним, попередив про газову кризу в країні, оскільки Україна через війну відмовилася від розширення транзиту природного газу через свою територію.

Раніше експерти встановили, що Словаччина та Угорщина заробляють мільярди на перепродажі газу з рф.

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