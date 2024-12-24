Знову бомбили своїх: росіяни вчергове «впустили» бомбу на бєлгородську область

Від «двіжухи», про яку нещодавно розповідав росіянам кремлівський диктатор путін, потерпає не тільки Україна. Відомо досить багато випадків, коли російські літаки, що несуть авіабомби на українські землі, «залишають» їх у себе вдома.

ВІДЕО ДНЯ

Так, 21 грудня російський літак «упустив» 500-кілограмову авіабомбу на Бєлгородську область.

Про це повідомляє ASTRA.

Інцидент стався у районі селища Розумне-71 Бєлгородського району. Постраждалих та руйнувань нібито немає.

РЕКЛАМА

19 листопада, російський літак впустив 250-кілограмову авіабомбу на школу в Бєлгородській області. Авіабомба «нештатно зійшла» на школу у селі Биківка в Яківлівському міському окрузі. За даними джерел видання, бомба пробила дах.

РЕКЛАМА

Як повідомляє ASTRA, для протидії українській ППО російська армія почала обладнати радянські авіабомби ФАБ комплексами УМПК. Після такого оновлення на ФАБах з'являються крила та супутникове наведення, що дозволяють запускати бомби прямо з території рф. Активно використати УМПК російська армія розпочала навесні цього року. І відразу розкрилася проблема оновлених ФАБ — часто бомби просто не долітають до України.

Відомі також випадки, коли росіяни своїми бомбами вбивають своїх же земляків у рф. Під час однієї з масштабних ракетних атак на Україну одна з ракет зійшла з курсу та впала у населеному пункті Петровавлівка Воронєжської області рф. Тоді загинули 11 місцевих мешканців, ще понад 20 отримали поранення.

РЕКЛАМА

221

Читайте нас у Facebook