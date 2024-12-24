Роблять виняток на Різдво: стало відомо, яким правилом нехтують Вільям і Кейт на свято

Попри молодість, принц Вільям цілком відповідально й мудро ставиться до обов'язків майбутнього короля. Так, нещодавно він погодився скасувати феодальні обмеження щодо свого маєтку у герцогстві Корнуолл, чим немало порадував британців, які там мешкають.



Таку ж розсудливість він разом з дружиною Кейт намагається проявляти і щодо інших важливих для країни і сім'ї питань. Зокрема, йдеться про виховання дітей, пишуть британські ЗМІ.



«Кейт і Вільям намагаються не надто балувати дітей, але на Різдво роблять виняток», — зазначають журналісти.

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Інсайдер розповів виданню, що від Джорджа, Шарлотти та Луї вимагають дотримуватись розпорядку дня, але на Різдво їм дозволяється прокидатися дуже рано, щоб скоріше побачити свої подарунки.

Так, минулого року на свято Джордж отримав набір для кемпінгу з наметом, рацією та ліхтариком, а Луї — сходи для скелелазіння. Принцесі Шарлотті подарували дитячу відеокамеру, яка їй дуже сподобалася, і з якою вона навіть спала протягом кількох ночей.

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Ще одна річ, від якої Вільям та Кейт Міддлтон вирішили тимчасово відійти — не з'явитися на різдвяний обід до короля, який Чарльз ІІІ 19 грудня влаштував у Букінгемському палаці.

Проте його старший син, принц Вільям, та його дружина Кейт Міддлтон не з'явилися на прийомі. У палаці повідомили, що Чарльз і Камілла погодилися з тим, що дітям буде набагато веселіше провести час в особняку у графстві Норфолк, де вони пробудуть до Різдва.

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Втім, на свята родина обов'язково відвідає маєток Сандрінгем, де британські монархи традиційно відзначають Різдво з усією королівською родиною.

Крім того, нагадаємо, на святкуванні Різдва в улюбленому королівському маєтку Сандрінгем не буде одразу двох онучок Єлизавети з їхніми чоловіками — принцес Беатріс та Євгенії. Як стверджує інсайдер, обидві сестри цього року вперше сядуть за святковий стіл не з королем Чарльзом, а з татом — принцом Ендрю, мамою Сарою Фергюсон та батьками своїх чоловіків.

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