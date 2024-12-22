Монархія йде назустріч народу: принц Вільям погодився виконати важливі вимоги британців

В той час, як у королівській родині ніяк не дійдуть згоди щодо примирення з опальним принцом Гаррі та його дружиною, що навіть стосунки короля Чарльз III з його старшим сином можуть опинитись під загрозою, принц Вільям вирішує практичні питання. Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

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Наслідний принц британського престолу скасує феодальні обмеження щодо свого маєтку у герцогстві Корнуолл. Тепер мешканці отримають право купувати ділянки на його спадкових землях.

Йдеться про те, що під тиском британців принц Вільям змушений був погодитися скасувати останні феодальні обмеження на володіння землею в деяких частинах свого спадкового маєтку в герцогстві Корнуолл. Відбулося це після десятирічних скарг з боку місцевих жителів.

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Як пише The Observer, принц Уельський вперше надасть орендарям двох найбільш екологічно вразливих районів свого маєтку площею 55 000 га (135 000 акрів) можливість викупити право власності на свої будинки.

Жителі центрального Дартмуру, національного парку, який є найбільшим землеволодінням герцогства, та села Ньютон-Сент-Лоу в Сомерсеті, неподалік Бата, отримають нові права відповідно до закону про реформу оренди та фригольдства 2024 року, коли наберуть чинності підзаконні акти британського уряду.

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Разом з тим спадкоємець британського престолу, який зіткнувся з критикою після того, як з'ясувалося, що його родина заробляє мільйони на державних органах і благодійних організаціях, що потребують грошей, відмовився поширити цю свободу на орендарів герцогства Сіллі.

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Тож орендарі на островах біля узбережжя Корнуоллу тепер зможуть купувати свою нерухомість на більш тривалий термін — 990 років, що, за твердженням герцогства, майже так само добре, як і право вільного володіння.

Але герцогство матиме право викупити їх назад, щоб керувати пропозицією житла на островах.

Герцогство Корнуолл, яке тягнеться на 23 графства, було створено в 1337 році, і закони, що регулюють життя мешканців та орендарів на його землях, складні.

Спірні питання виникали ще за тодішнього принца Чарльза, який чинив опір спробам привести закони герцогства Корнуолл у відповідність до законодавства решти Великої Британії, посилаючись на проблеми з навколишнім середовищем та історичні зв'язки з короною.

Але останній консервативний уряд й нова лейбористська адміністрація Британії, схоже, чинили тиск на герцогство щодо зміни підходу.

Уряд спирався на численні скарги орендарів, які багато років скаржились на непомірну орендну плату за територію, відмови у продовженні договорів оренди чи надмірну вартість таких угод.

Британці, які мешкають у герцогстві, вітають можливість продовжити договори оренди до 990 років, якщо вартість не буде надмірно високою та будь-який викуп буде справедливим.

«Це залежатиме від того, чи герцогство готове платити комерційну ставку за будинок у вільному володінні, щоб викупити наше орендоване майно», — цитує видання слова одно з місцевих жителів.

Деталі ще мають бути підтверджені, але Національний траст заявив, що розраховує виплатити ринкову вартість, якщо скористається своїм правом зворотного викупу оренди своєї нерухомості, і припустив, що ціна буде визначена шляхом офіційної незалежної оцінки.

Видання наводить слова 82-річного Девіса, давнього критика герцогства, який звинувачує Вільяма та його співробітників у тому, що вони доять острови.

«Вони беруть орендну плату за землю, але орендар виконує роботу та платить за утримання власності. Це може становити від 1500 до 7000 фунтів стерлінгів на рік», — скаржиться британець.

Нагадаємо, днями принц Вільям та Кейт Міддлтон випустили зворушливу різдвяну листівку, якою привітали британців зі святом.

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