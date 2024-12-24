Це на 100% в інтересах Коломойського та Боголюбова: експартнер бізнесменів звинуватив Тігіпка в оборудці навколо порту «Боріваж»

Попри судову заборону та кримінальну справу «ПриватБанк» продав кредити ТОВ «Боріваж» компанії, пов’язаній з Сергієм Тігіпком. Про це заявив колишній акціонер і член наглядової ради ПАТ КБ «ПриватБанк» Олексій Мартинов, передає «Телеграф».

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«Враховуючи, що сам майновий комплекс «Боріваж» наразі переданий в іпотеку, очевидно, компанії, пов'язаній з Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим — «Термінал «Боріваж», то це на 100% спільна оборудка в інтересах цих це олігархів. Таким чином, Тігіпко допомагає колишнім власникам «ПриватБанку», — заявив Мартинов.

Як відомо, «ПриватБанк» виставив на продаж частину права вимоги за кредитними договорами до ТОВ «Боріваж» в розмірі майже 3 млрд 556 млн грн, проте аукціоном було передбачено зниження вартості лота до 2 млрд грн.

Варто відзначити, що у 2015 році компанія PricewaterhouseCoopers оцінила порт «Боріваж» в $ 340 млн.

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В експертному середовищі вважають, що на сьогодні його вартість не впала, а навпаки збільшилась у зв'язку із критичною важливістю експорту зерна для України під час війни.

За словами Мартинова, через такі дії будуть нівельовані негативні наслідки, пов’язані з майбутнім рішенням Високого Суду Англії у справі за позовом «ПриватБанку» про компенсацію збитків за виведені активи, які оцінюються у $ 1,951 млрд, а з відсотками — $ 4,2 млрд.

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«Мало того, що Коломойський і Боголюбов викупили свої ж кредити зі знижкою понад 3 млрд грн, на додачу вони перестануть бути офіційними власниками порту, що дозволить уникнути накладення стягнення на порт», — написав Мартинов.

За його словами, Тігіпко раніше вже проводив подібні дії з «Ленінською кузнею 2», приховуючи активи тодішнього президента Петра Порошенка, а тепер допоміг Боголюбову та Коломойському.

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Нагадаємо, РНБО не вводила санкцій проти Боголюбова, який продовжує вести бізнес в росії.О

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