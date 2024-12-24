Продавали гранатомети, кулемети і боєприпаси: правоохоронці викрили «ділків», які збували «трофейну» зброю

Служба безпеки України (СБУ) запобігла спробам налагодити підпільний продаж озброєння, затримавши п'ятьох «підриємців» у різних регіонах країни. Усі вони займалися прихованим вивезенням так званої «трофейної» зброї з районів бойових дій на сході нашої країни.

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Згідно з повідомленням, на Житомирщині серед затриманих опинився 41-річний рецидивіст, який у 2022 році отримав умовний термін покарання за незаконний продаж вогнепальної зброї, але згодом продовжив нелегальний «бізнес». Використовуючи особисті зв’язки у кримінальних колах, фігуранти підшукували потенційних клієнтів серед колишніх в’язнів. «Товар» вони зберігали у спеціально створеному схроні, облаштуваному в гаражі. Під час його огляду було вилучено понад 1 кг вибухівки з підривачами, бойові гранати РГД-5 та Ф-1, а також понад пів тисячі набоїв різного калібру.

Вилучені гранати

Тим часом у Черкаській області підозру отримав 30-річний дезертир, який «прихопив» із собою зброю та боєприпаси з військової частини, де проходив службу. Мова йде про п’ять бойових гранат, автомат Калашникова з набоями і двома глушниками. Все це вбивче «добро» він тримав у приватному будинку своїх батьків, де переховувався і одночасно шукав «покупців».

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У Кропивницькому ж виявили двох дезертирів, які намагалися продати місцевому криміналітету 5 протитанкових гранатометів та 11 гранат Ф-1. Крім того, під час обшуків у затриманих вилучено два бойових пістолети, кулемет, протипіхотну міну та вибухівку.

Нелегальна вибухівка

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«Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми», — додають в СБУ.

Нагадаємо, що влітку під час аналогічних комплексних заходів у Київській, Миколаївській та Львівській областях СБУ теж затримала «реалізаторів» російських гранатометів, автоматів Калашникова та понад 20 тис. боєприпасів до них.

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