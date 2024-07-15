40.69 / 41.22 44.27 / 44.98
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Отримав понад 170 тисяч грн: у Києві поліція затримала продавця зброї та боєприпасів

11:54 15 липня 2024
поліцейські

Поліцейські Києва затримали торговця зброєю. 26-річного киянина затримали під час збуту автомату з набоями та гранат.

Про це повідомили у столичній поліції.

Правоохоронці затримали його під час збуту автомату «Калашникова», одинадцяти гранат, десяти гранатометних пострілів та двохсот набоїв, калібру 7×62. За такий арсенал він отримав більше 170 тисяч гривень.

Під час слідчих дій поліцейські вилучили ще арсенал зброї — один автомат з глушником, пістолет, чотири гранати, дванадцять гранатометних пострілів, 4 кг вибухівки, півтори тисячі набоїв та інші військові засоби ураження.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Нагадаємо, раніше СБУ виявила поблизу Києва схрон зі зброєю.

Раніше ми писали про херсонського священника, який таємно приторговував зброєю, що залишилася після втечі окупантів.

62

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Собака, який спить

Як швидко охолодити кімнату перед сном, якщо відключили світло

видобуток газу

У Полтавській ОВА не знають, чому партнери «Газпрому» ведуть роботу з пошуку газу під Полтавою (документ)

Домашнє морозиво

Рятує у спеку, а головне — смачно: готуємо домашнє морозиво за 20 хвилин

Східний гороскоп

Зміям та Коням час виправити минулі помилки, у Кроликів — час романтики: східний гороскоп на тиждень 15 — 21 липня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту