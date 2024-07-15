Отримав понад 170 тисяч грн: у Києві поліція затримала продавця зброї та боєприпасів

Поліцейські Києва затримали торговця зброєю. 26-річного киянина затримали під час збуту автомату з набоями та гранат.

Про це повідомили у столичній поліції.

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Правоохоронці затримали його під час збуту автомату «Калашникова», одинадцяти гранат, десяти гранатометних пострілів та двохсот набоїв, калібру 7×62. За такий арсенал він отримав більше 170 тисяч гривень.

Під час слідчих дій поліцейські вилучили ще арсенал зброї — один автомат з глушником, пістолет, чотири гранати, дванадцять гранатометних пострілів, 4 кг вибухівки, півтори тисячі набоїв та інші військові засоби ураження.

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Нагадаємо, раніше СБУ виявила поблизу Києва схрон зі зброєю.

Раніше ми писали про херсонського священника, який таємно приторговував зброєю, що залишилася після втечі окупантів.

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