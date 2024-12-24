Помістіть на полицю відкриту коробку з харчовою содою: лайфхаки господинь, у яких завжди чистий холодильник

Кухонне приладдя та посуд ми миємо щодня. А от плями та залишки їжі, що з'являються на задній панелі холодильника або на дні ящика для продуктів, не завжди помітні. Це негігієнічно і небезпечно — брудний холодильник містить цвіль і бактерії, які спричиняють псування та хвороби, що передаються харчовими продуктами, пише видання Southernliving і наводить головні правила людей, у яких завжди чистий холодильник.

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Якщо у вас є спокуса залишити розлитий кетчуп на потім, не робіть цього. Ці краплі висохнуть і стануть липким брудом, який набагато важче очистити. Візьміть вологу губку та витріть, як тільки побачите їх. Це правило також стосується будь-яких пролитих речовин.

Коли фрукти та овочі живуть у тісному контакті з їжею, що гниє, вони псуються набагато швидше. Особливо це стосується продуктів із тонкою шкіркою, таких як ягоди чи шпинат. Якщо ви помітили на дні ящика для продуктів зіпсовані фрукти чи овочі, виберіть їх та викиньте.

Легко втратити з поля зору старі залишки їжі, які ви залишили на потім. Поставте ці контейнери вперед, щоб їх було видно. Крім того, коли ви купуєте нову упаковку молока, обов’язково закріпіть її позаду старої.

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Деякі продукти капають, витікають або перекидаються. Використовуйте прозорі пластикові контейнери в холодильнику та наповнюйте кожен певним видом їжі, як-от йогурт або приправи. Ще краще позначити контейнери, щоб ви знали, що всередині. Маленькі пластикові кошики добре підходять, щоб відділити, наприклад, салат від перцю.

Коли ви приносите додому яловичий фарш або курячої грудки, не діставайте їх з упакування. Сире м’ясо має властивість виділяти сік, а ви ж не хочете, щоб ця гидота була на ваших полицях. Ви також можете призначити контейнер для зберігання м’яса та завжди класти його на нижню полицю.

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Регулярне протирання полиць допоможе вашому холодильнику довше залишатися чистим. Збризніть чисту тканину ніжним універсальним мийним засобом і швидко протирайте його щотижня, щоб не накопичувалися дрібні краплі та крихти.

Або помістіть відкриту коробку з харчовою содою десь у задній частині холодильника, щоб допомогти ввібрати запахи, а потім міняйте її кожні три місяці. І, до речі, чистота холодильника також допомагає зменшити неприємні запахи.

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Три-чотири рази на рік витягуйте ящики та знімні полиці та мийте їх у раковині в мильній воді. Звичайно, вам може знадобитися зробити це раніше, якщо у вас великий безлад у холодильнику. Це гарний час, щоб також протерти місця, до яких ви зазвичай не маєте доступу, наприклад стіни холодильника та під ящиками.

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