41.72 / 42.31 43.57 / 44.28
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Як прочистити злив кухонної раковини: прості кроки, результат яких вас точно порадує

21:02 23 грудня 2024
кухонна мийка

Коли справа доходить до прибирання кухні, переконайтеся, що шафи витерті, холодильник продезінфіковано та мийка чиста — це очевидні кроки, але не забудьте про місце, де ховається бруд та жир — злив кухонної раковини, пише southernliving.com.

Кажуть, що мийка брудніша за унітаз, адже у цій зоні через залишки їжі створюється середа, сприйнятлива для таких бактерій, як кишкова паличка та сальмонела, тому важливо підтримувати її в чистоті, щоб ваш посуд мився в чистому місці.

Найпростішим і найприроднішим варіантом є використання харчової соди та оцту для очищення зливу кухонної раковини, але їх не слід використовувати разом.

Це поширена помилка, але харчова сода та оцет у поєднанні фактично нейтралізують один одного. Тож вони насправді нічого не роблять, коли їх об’єднати. Замість використання харчової соди та оцту разом, варто використовувати одне, а потім інше. Почніть з того, що насипте близько половини чашки харчової соди в каналізацію. Також слід додати трохи мийного засобу для посуду. Залиште на п’ять хвилин і змийте гарячою водою. Потім вилийте чашку оцту в каналізацію. Обидва вони допоможуть очистити та дезодорувати злив раковини.

Якщо злив мийки засмічений і ви хочете його прочистити, перш ніж викликати сантехніка, можете спробувати ферментний очисник або окріп. Обидва можуть бути корисними для очищення незначних засмічень.

РЕКЛАМА

Магазинні очищувачі стоків і засоби для усунення засмічень можуть бути дуже важкими для труб, тому варто спочатку спробувати прості, більш природні методи, перш ніж переходити до магазинних засобів.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як швидко та ефективно прочистити засмічений унітаз.

РЕКЛАМА

Читайте також: Сантехніки це спеціально приховують від нас: як прочистити засмічення в унітазі за три хвилини

РЕКЛАМА

68

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Бред Пітт і Дженніфер Еністон

Бред Пітт здивував Дженніфер Еністон подарунком за 79 мільйонів доларів

Фото Pixabay

Із «тисячою Зеленського» не все так просто: у пенсіонерів проблеми з оформленням виплати на пошті та в банках

Чому сохнуть кінчики листя кімнатних рослин&nbsp;— Як обрізати кінчики листя рослин&nbsp;— Фото: vdvsn.ru

Чому сохнуть кінчики листя кімнатних рослин і що потрібно зробити квітникарю

Пугачова та Юдашкіна, фото https://www.instagram.com/marinayudashkina/

Дійсно головна, тому ніхто не заважає: Алла Пугачова виступила із заявою

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту