Це велика помилка: чому не варто зберігати яйця на дверцятах холодильника

Якщо ви купили яйця і хочете зберегти їх свіжими надовго, подбайте про правильне зберігання. У холодильнику вони можуть залишатися свіжими до 28 днів. Як продовжити термін їх зберігання? Не кладіть їх на полицю в дверцятах холодильника, пише Pysznosci.

ВІДЕО ДНЯ

Пластикові контейнери, які виробники часто розміщують на дверцятах холодильника, можуть здатися ідеальним місцем для зберігання яєць. Однак виявляється, що на цих полицях холодильника не рекомендується зберігати не тільки яйця, але й молочні та м'ясні продукти.

У більшості холодильників є спеціальні пластикові контейнери, які розміщуються на дверцятах приладу. Ви можете подумати, що вони розміщені там спеціально для зберігання яєць. Знайте, що це не так. Чому? Кожного разу, коли холодильник відкривається, яйця піддаються нагріванню, а як тільки він закривається, вони охолоджуються. Таке різке коливання температури прискорює псування яєць. Те ж саме стосується молочних продуктів і м'яса — їх теж не можна зберігати на дверцятах холодильника.

Однак якщо ви вирішили зберігати їх таким чином, не забувайте про чистоту. Немита шкаралупа може містити небезпечні бактерії, такі як сальмонела, які можуть легко поширитися на інші продукти, що зберігаються в холодильнику. Тому бажано зберігати яйця в екструдері, на полиці в задній частині холодильника.

Яйця слід зберігати при температурі від 1 °C до 7 °C. Найкраще зберігати яйця в холодильнику в оригінальній упаковці або коробці, щоб запобігти їх пошкодженню.

РЕКЛАМА

Також важливо зберігати яйця гострим кінцем донизу. В яйцях є невелика повітряна камера, яка знаходиться на гострому кінці. Якщо зберігати яйця в такому положенні, повітря залишається на місці, що допомагає зберегти яйця свіжими довше.

Також важливо уникати різких перепадів температури. Якщо ви переносите яйця з холодильника в місце з вищою температурою, наприклад, на кухню, залишайте їх там лише на короткий час. Різкі перепади температури можуть призвести до утворення конденсату на шкаралупі, що збільшує ризик розвитку бактерій. Якщо у вас є сумніви щодо свіжості яєць, ви можете провести простий тест.

РЕКЛАМА

Все, що вам потрібно зробити, це покласти яйце у воду: якщо воно опуститься на дно і залишиться лежати там, воно свіже;

якщо злегка спливе, але все ще торкається дна, воно трохи старіше, але все ще хороше,

якщо воно спливає на поверхню, воно вже несвіже, і його слід використати якомога швидше.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як відвадити харчову міль від сипучих продуктів.

РЕКЛАМА

57

Читайте нас у Facebook