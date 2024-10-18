Кухня та посуд стануть ідеальними: допоможе досягти цього дешева харчова добавка

Прибирання будинку — це нескінченна історія. Витирання пилу, миття підлоги, посуд, прання… Чи потрібна нам для цього шафа, напхана хімічними засобами, які можуть спричинити проблеми для здоров'я? Однозначно ні. Варто обирати щадні, натуральні продукти, які є ефективними та водночас безпечними для нас та навколишнього середовища. Одним з них є лимонна кислота, пише польське видання Lubanaturalnie. Вона дешева, легкодоступна і надзвичайно ефективна.

ВІДЕО ДНЯ

Одним з найпопулярніших способів використання кислоти є видалення накипу з кухонного обладнання та різних підсобних поверхонь. Просто насипте в чайник 2 чайні ложки лимонної кислоти й залийте 3 столовими ложками води. Отриману суміш треба залишити на 15 хвилин, а потім довести до кипіння. Цю операцію можна повторити необхідну кількість разів, поки з чайника не зникне накип.

Лимонна кислота є харчовим продуктом, тому використовувати її для видалення накипу з чайників безпечно. Просто пам’ятайте, що кожного разу, коли ви використовуєте кислоту, чайник слід ретельно промивати водою.

Кавоварки також потребують видалення накипу. Найчастіше ми стикаємося з цією проблемою на роботі, коли заливаємо в кавоварку нефільтровану воду з-під крана. Просто насипте 2 чайні ложки лимонної кислоти в місткість з водою, а потім увімкніть кавоварку. Найкраще повторити цю операцію двічі, а потім промити кавоварку лише водою. Просто, ефективно, натурально і водночас дешево, тому що лимонна кислота коштує набагато дешевше популярних засобів для очищення кавоварки від накипу.

РЕКЛАМА

Багато господинь використовують її для видалення вапняного нальоту в унітазі. Просто змішайте 2−3 столові ложки лимонної кислоти в склянці теплої води. Отриману суміш слід вилити в унітаз і почекати кілька хвилин. Потім почистьте унітаз щіткою і тільки потім змийте все водою. При необхідності операцію можна повторити.

Чи знаєте ви, що кислоту також можна використовувати для видалення вапняного нальоту, який накопичується в пральній або посудомийній машині? Для видалення накипу з пральної машини нам знадобиться 120 г лимонної кислоти. Налийте кислоту в місткість для порошку і запустіть програму прання. Робимо так само, коли видаляємо накип у нашій посудомийній машині.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» публікували поради експертів, як позбутися мишей у будинку.

Фото: pixabay

РЕКЛАМА

129

Читайте нас у Facebook