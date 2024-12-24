Українці стають багатшими: в НБУ порахували, що матеріальний стан населення став кращим

Хоча зростання цін в Україні до кінця року перевищило прогнозоване, населення стає багатшим, а економічна ситуація поліпшується. Такого висновку дійшли в Національному банку України за підсумками свого дослідження.

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У звіті НБУ про фінансову стабільність у грудні 2024 року стверджується, що номінальні доходи населення зростають і продовжуватимуть збільшуватися на понад 10%. Причиною цьому буде подальше зростання зарплат працівників підприємств, яка в жовтні збільшилася на понад 20% у річному обчисленні.

До підвищення зарплат роботодавців спонукають умови ринку праці: все ще не вистачає кваліфікованих працівників, конкуренція за яких посилюється. Крім того, цього року двічі зросла мінімальна зарплата. Це позначилося на зростанні зарплат працівникам бюджетних установ, та й грошове забезпечення військовослужбовців помірно зростало. Пенсії також дещо зросли через індексацію в березні та додаткове підвищення з липня окремим віковим категоріям.

Однак прискорення інфляції цього року уповільнює доходи в реальному вимірі. Тому зсередини з середини року річні темпи зростання реальних доходів населення знизилися до близько 10% у річному обчисленні. За оцінками НБУ, цього року реальні зарплати перевищать рівень до повномасштабного вторгнення. А зростання доходів навіть дало змогу громадянам збільшити кількість куплених облігацій держпозики у 1,5 рази у 2024-му році.

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Також, за даними Нацбанку, рівень безробіття знижується і, за прогнозом НБУ, наприкінці року становитиме близько 14%. Потреба в працівниках зростає в міру пожвавлення економіки, але водночас пропозиція робочої сили не повністю задовольняє потреби бізнесу. На ринку праці зберігаються значні кваліфікаційні та регіональні диспропорції, а мобілізація ускладнює пошук персоналу. Брак працівників залишається однією з головних перешкод для ведення бізнесу.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», у своєму звіті НБУ прогнозує у 1 півріччі 2025-го року зростання інфляції на рівні не нижче 10%.

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