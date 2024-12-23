Інфляція не нижча за 10%: НБУ прогнозує зростання цін у першому півріччі 2025 року

Вже у січні українцям слід чекати на новий виток інфляції через зростання тарифу на передачу електроенергії. Водночас у першому півріччі прийдешнього, 2025 року прогнозується інфляція не менше за 10%, а можливо, вона порівняється з показником поточного року. Так, за підсумками листопада, інфляція становила 11,2%.

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Про це йдеться у звіті про фінансову стабільність, розміщеному на сайті Національного банку України. Згідно з ним, найімовірніше, інфляція залишатиметься на двозначному рівні в першому півріччі наступного року.

За версією аналітиків НБУ, цим продовжиться тенденція листопада 2024 року, коли річна інфляція зросла до 11,2%, що було викликано подорожчанням продовольчих товарів внаслідок літньої посухи та неврожаїв. Подорожчання сировини призвело до підвищення ціни на готову продукцію, передусім харчової промисловості. Також бізнес частково відбив на цінах підвищення вартості електроенергії, зростання витрат на оплату праці та ослаблення курсу гривні за рік.

«Інфляційний тиск від подорожчання продовольчих товарів очікувано ослабне після надходження на ринок продукції нового врожаю. Зниженню інфляції сприятимуть також стійкість енергетичного сектора та очікуване зниження цін на енергоресурси на світовому ринку. Надалі тиснутиме на ціни зростання виробничих витрат, насамперед — на оплату праці внаслідок підвищення зарплат та дефіциту кадрів. До мети 5%, за прогнозом НБУ, інфляція повернеться лише у 2026 році», — наголошується у звіті про фінансову стабільність.

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Як раніше повідомляли «ФАКТИ», з метою боротьби з інфляцією у НБУ підвищили облікову ставку до 13,5% річних, розраховуючи на зростання ставок за кредитами та зниження грошової маси, що має зменшити інфляцію.

Фото Pixabay

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