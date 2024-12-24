Бабуся Вільяма і Гаррі була незадоволеною: чим Меган Маркл розізлила королеву Єлизавету II у день свого весілля

Зараз принц Гаррі та його дружина Меган Маркл звинувачують королівську сім'ю у «жахливих зрадах» та «образах».

В той же час багато хто з британців все частіше ставить питання: коли все пішло не так? І чому не склалися стосунки у колишньої актриси з королівською родиною. І, здається, журналістам Daily Mail вдалося виявити причину ворожнечі у книзі королівського біографа Тома Бауера «Помста», де описано один з ранніх епізодів, який обурив бабусю Вільяма та Гаррі, Єлизавету II.

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У книзі стверджується, що королеву шокував весільний образ обраниці Гаррі. Як відомо, майбутня герцогиня Сассекська обрала для пошиття сукні французький будинок Givenchy. Вінчальне вбрання Маркл коштувало 100 тисяч фунтів стерлінгів.

Вінчальне вбрання герцогині Сассекської

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Родзинкою образу Меган стала п'ятиметрова фата. Ось тільки, згідно з королівськими звичаями, актриса, за плечима якої було розлучення з американським продюсером Тревором Енгельсоном, не мала права носити такий аксесуар. Адже біла сукня — символ чистоти та невинності.

Розкішна фата стала порушенням традицій

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Єлизавета II не стала публічно висловлювати своє невдоволення, але у розмові з близькими заявила, що Маркл обрала «надто білу» тканину для свого вінчального вбрання.

«На думку королеви, жінка, яка одружується в церкві, у такій сукні виглядала недоречно, оскільки колір вбрання був до непристойності незайманим», — цитує видання близьку подругу Єлизавети, леді Елізабет Енсон. До речі, розлучена Камілла Паркер-Боулз виходила заміж за тоді ще принца Чарльза за всіма правилами: у сукні кремового відтінку та без вуалі.

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Крім того, королева була незадоволена тим, що Меган до вівтаря супроводжував принц Чарльз, а не її батько Томас Маркл, який не приїхав на весілля через операцію на серці.

«Королева вважала, що Меган повинна розібратися зі своїм батьком і що Гаррі мав зустрітися з Томасом до весілля», — розповідав близький друг сім'ї.

Певно, таких «непорозумінь» у відносинах було достатньо, що і завершилося «втечею» Меган і Гаррі за океан, яку королівська експертка Інгрід Сьюард називає не інакше як «викраденням».

Фото dailymail.co.uk/

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