Чортова дюжина року, що минає: електроенергію повернуть найближчим часом?

У різдвяний день 25 грудня окупанти атакували українську енергетику в 13-й раз за 2024-й рік. Наслідком цього стали пошкодження об'єктів критичної енергетичної інфраструктури у низці регіонів України.

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За словами народного депутата України Сергія Нагорняка, пошкодження в енергетиці після обстрілу не є критичними. У регіони, де не було прильотів, світло повернуть вже найближчим часом, упевнений політик, щоправда, не уточнивши джерела своєї впевненості.

Тим часом, за даними моніторингових Telegram-каналів під удар потрапила енергетична та цивільна інфраструктура Харківської, Київської, Дніпропетровської, Полтавської та Івано-Франківської областей. Міністр енергетики Герман Галущенко також наголосив на цілеспрямованому та масованому ударі саме по українській енергетиці.

Як повідомили в НАК «Укренерго», «різдвяна» ракетна атака стала вже тринадцятою з початку року спрямованою на об'єкти енергетики. Внаслідок пошкоджень вимушено було введено заходи обмеження споживання. Наразі на всіх об'єктах, де це дозволяє ситуація безпеки, вже розпочалися аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання.

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«Сьогодні до кінця доби діятимуть погодинні відключення електроенергії. З графіками вимушеного застосування обмежень у вашому регіоні — можете ознайомитись на сайті та офіційних сторінках обленерго у соцмережах. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з'являється за графіком», — звернулися до українців до «Укренерго».

Зазначимо, що сьогоднішній ракетний удар був цілеспрямованим, аби позбавити українців електроенергії саме у святковий період. Як раніше заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, українська енергетика відновила баланс електроенергії у системі та під час Різдва жодних обмежень бути не повинно. Окрім випадку з можливим ракетним обстрілом.

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Фото Pixabay

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