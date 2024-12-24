Графіки відключень на Різдво: чи будуть українці з електроенергією

Після того, як кілька днів поспіль в Україні не було графіків відключення електроенергії, 23 грудня обмеження повернулися. Проте експерти заспокоюють українців, говорячи, що на Різдво, 25 грудня, відключень світла не буде.

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Про це в етері «Київ24» заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. За його словами, ситуація в енергетичній системі країни стабілізувалася.

«На сьогоднішній день не передбачаються погодинні планові відключення. Немає мережевих обмежень для населення, пов'язаних з дефіцитом потужності електроенергії. Ця інформація була передана компанії «Укренерго» , — каже експерт.

Також він зазначив, що напередодні, 23 грудня, було усунуто деякі аварійні ушкодження, тому зараз таких проблем немає. Тому українці знову можуть не перейматися графіками відключень. Фахівець також зазначив, що графіки відключень можуть повернутись, якщо середньодобова температура повітря опуститься до -7°C.

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Зазначимо, що НАК «Укренерго» заявляє про зростання споживання електроенергії з 23 грудня порівняно з минулим тижнем через зниження температури. При цьому Україна продовжує імпортувати електроенергію з країн Євросоюзу.

Втім, українці можуть залишитися на Різдво і без світла, за умови, що відбудеться потужний обстріл енергетики ворогом, зазначає Володимир Омельченко.

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Нагадаємо, 13 грудня українська енергетична система пережила вже 12-ту масштабну ракетну атаку за 2024 рік.

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