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Суспільство та люди

У Раді пропонують спростити мобілізацію засуджених

16:59 25 грудня 2024
У парламенті України хочуть спростити мобілізацію засуджених&nbsp;— Фото Харківської правозахисної групи

В Україні у лавах ЗСУ не вистачає піхоти, тому зустрічаються випадки, коли туди переводять бійців з Протиповітряної оборони. Збільшити людський ресурс можна за допомогою спрощення процесу мобілізації засуджених. Про це заявила народна депутатка України Ольга Василевська-Смаглюк в ефірі Ранок.LIVE.

«Останнє опитування не тішить бажанням українців доєднуватися до війська. Бачу зараз атаки і негативні коментарі, що, мовляв, і медиків і ППОшників відправляють в піхоту. Ну, відправляють, тому що в армії немає людей і змушені працювати з тим, що є», — розповіла вона.

Нардепка пропонує спростити процес мобілізації ув'язнених, адже зараз він дуже складний. Вона впевнена, що людей потрібно залучати з усюди, звідки це можливо.

«Близько 1 мільйона чоловіків уникнули служби, хоча не перебувають за кордоном та не мають інвалідності. Люди сьогодні не готові ставати на захист», — наголосили Василевська-Смаглюк.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Сухопутних військаз ЗСУ відреагували на повідомлення щодо примусової мобілізації заброньованих військовозобов'язаних.

Фото Харківської правозахисної групи

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