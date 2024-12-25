Економія вийде боком: чому нова акумуляторна батарея автомобіля може розрядитися лише за одну морозну ніч

З настанням зимових холодів багато автомобілістів стикаються з труднощами при запуску двигуна через АКБ, що розрядилася за ніч. Автоексперти, які пояснили, чому взимку в автомобілях часто «летять» коробки передач, назвали причини, чому нові акумулятори можуть виходити з ладу, пише UAMotors.

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Вони радять уникати недорогих моделей, купуючи акумулятор, оскільки низька ціна часто пов’язана зі зменшенням кількості свинцевих пластин. Дешеві АКБ не завжди здатні витримувати серйозні навантаження під час морозів. Така економія може обернутися неприємностями.

Також до швидкого виходу з ладу може призвести використання батареї, яка не підходить для певної марки транспортного засобу. Наприклад, сучасні акумулятори з технологією AGM можуть витримувати велику кількість циклів розрядів та відновлення заряду, що робить їх ідеально придатними для машин із функцією «старт-стоп». Встановлення звичайної батареї на машину може призвести до швидкого вичерпання її ресурсу.

Крім того, температурні коливання також можуть негативно вплинути на стан акумулятора. Щоб забезпечити надійний запуск двигуна, водіям слід періодично перевіряти стан батареї та за необхідності заряджати її.

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Як писали «ФАКТИ», раніше автоексперти розповіли про помилки автомобілістів, які зазвичай «вбивають» двигун машини, а також нагадали, що зазвичай «вбиває» автоматичну коробку передач.

Фото: Depositphotos

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