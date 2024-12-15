Лопата на допомогу: чому взимку в автомобілях часто «літають» коробки передач
Автоексперти, які раніше розповіли, яка функція в автомобілі шкодить двигуну, пояснили, чому численні спроби виїхати із засніженої парковки можуть призвести до неприємних наслідків — дорогого ремонту трансмісії або заміни зчеплення, передає Motor Media Review.
Так, автомобілісти, намагаючись вибратися зі снігового полону, можуть спалити зчеплення механічної КПП або фрикціони автоматичної. В останньому випадку машина може рухатися лише на одній передачі в так званому аварійному режимі.
При виїздв зі снігу, водіям доводиться буксувати і стартувати «розгойдуванням». У таких випадках вони буквально «вичавлюють» із машини все. Так досить легко перестаратися і «вбити» КПП, за ремонт якої доведеться віддати чималі гроші у автосервісі.
Експерти радять возити із собою невелику лопату. Її використання для розчищання снігу дозволить уникнути цих проблем.
Як писали «ФАКТИ», раніше автоексперти розповіли про помилки автомобілістів, які зазвичай «вбивають» двигун машини, а також нагадали, що зазвичай «вбиває» автоматичну коробку передач.
Фото: kharkov.moygorod.ua64
Читайте нас у Facebook