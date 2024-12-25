Лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко у люксовому одягу піариться на фотосесіях, присвячених ЗСУ. Про це пише блогер Сергій Іванов.

ВІДЕО ДНЯ

«Порошенко — модник року: замість купити більше дронів на передову, олігарх купив сорочку LoroPiano за 180 тис. „Важко святкувати Різдво, коли знаєш, якою складною є ситуація на фронті“ зізнався Петро Порошенко в соцмережах. І хоча душа „гетьмана“ боліла за військових на нулі, „гетьман“ таки зміг подолати сором та влаштував чергову мілітарі-фотосесію у сорочці ціною майже 180 тисяч гривень», — пише блогер.

Сергій Іванов наголошує, що сорочка Loro Piano кольору хакі з кашеміру, яку політик одягнув на фотосессію в підтримку ЗСУ, в перерахунку коштує $ 4300.

«За ці гроші лідер «ЄС» міг би купити дрони, які допомогли б врятувати життя, проте він обрав сорочку. «Характерно, що Порошенко особисто зізнався у власному цинізмі, зазначаючи: «дзвінки від воїнів ми почали отримувати ще задовго до цієї фотосесії». ЗСУ конче потребують дронів. З дронами завжди дефіцит», — зазначає блогер.

РЕКЛАМА

На думку блогера для того, щоби передавати ЗСУ необхідне, Порошенку завжди потрібен привід для піару. Натомість, кошти за які закуповуються ті самі дрони — це донати українців у його фонди.

«Фонди за гроші українців закуповують дрони, які місяцями лежать на складах, про що вже неодноразово писали бійці. Але Петро Олексійович чомусь не поспішає відправляти куплене за гроші українців. Йому потрібен піар-привід, з якого він матиме найбільший зиск. У даному випадку він чекав на Різдво — щоб попіаритись до конкретної дати. Треба ж знову нагадати про себе улюбленого. Ну, і загалом, політики багато говорять про неприпустимість лакшері-життя під час війни. Але це, як ми бачимо, не стосується Петра, який між купівлею дронів, які конче потрібні нашим захисникам, та сорочкою Loro Piano за 180 тис грн, обрав сорочку», — резюмує Іванов.

РЕКЛАМА

Як повідомлялось раніше, журналісти викрили Порошенка на схемі заробітку на донатах українців.

РЕКЛАМА

200

Читайте нас у Facebook