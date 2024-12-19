Попри публічну критику та вимоги відкликати нардепа Юрія Бойка з парламентського комітету, Петро Порошенко та фракція «Європейської солідарності» насправді своїми діями фактично підтримали промосковського політика. Про це пише політичний експерт Петро Олещук, зазначаючи, що Бойко і Порошенко мають давню і тісну історію взаємовідносин.

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«Вони плідно співпрацювали в одному уряді Азарова часів Януковича. Обидва були гарними колегами. Порошенко — міністром економіки, а Бойко — міністром енергетики. Потім Бойко разом з Порошенком крокували пліч-о-пліч всю каденцію Петра Олексійовича: обидва тисли руку та обіймали путіна; обидва працювали з росією або на росію; обидва є антилідерами народних симпатій — згідно з різними соцдослідженнями, більше українці ненавидять лише росіян; обидва були або є прихожанами УПЦ МП», — наголошує Олещук.

Петро Олещук також розповів про регулярну появу Бойка на телеканалі «Прямий», який належить Порошенку.

«Юрій Бойко, який донедавна публічно підтримував росію, був частим гостем на каналі Порошенка „Прямий“! Він там фактично прописався. Порошенко підтримав Бойка, бо їх багато чого пов’язує, в тому числі з росією. І навіть тисячі смертей українців від рук росіян на ці стосунки не вплинули. Тому, активно рвучи вишиванку на своїх грудях і критикуючи Бойка, Петро Порошенко насправді вкотре зізнається перед всією країною у своїх тісних контактах з москвою», — резюмує Олещук.

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Він нагадує, що провалили перше голосування за виключення Бойка з комітету ВР саме ті, хто голосніше всіх кричав: «Геть агентів кремля!». Серед них були й депутати фракції Порошенка.

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Слід зазначити, що нардепи з другої спроби після розголосу і на наступний день таки підтримали відкликання Юрія Бойка з посади члена Комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Як повідомлялося раніше, Петро Порошенко увійшов до антирейтингу депутатів-прогульників, які пропустили понад 50% голосувань у Верховній Раді. Згідно з аналітикою, найбільше голосувань проігнорували нардепи-втікачі з ОПЗЖ. Більшість з них обігнав лише очільник «Євросолідарності» Петро Порошенко, який пропустив понад 65% голосувань парламенту.

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