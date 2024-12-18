Порошенко заробляє на донатах українців через військові облігації, купівлю яких здійснює через свій банк — ЗМІ

Народний депутат Петро Порошенко заробляє на фінансових операціях з державними цінними паперами (ОВДП), які він купує через свій банк за донати українців. Основним інструментом заробітку виявилися благодійні фонди нардепа, що збирають гроші на ЗСУ, але спрямовують їх на заробіток для лідера «Євросолідарності». Про це йдеться в журналістському розслідуванні видання «Comments.ua».

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За інформацією видання, не один, а відразу три благодійних фонди, які пов’язані з Порошенком, збирають гроші з населення.

«Згідно з податковою звітністю, ГО «Солідарна справа громад» у 2022 році отримала 152,2 млн грн, а у 2023-му — 203,7 млн грн прибутку. «Фонд Порошенка» — 203,9 та 357,6 млн грн відповідно. А «Фонд «РОШЕН» — 366,7 та 516,43 млн грн. Згідно з підрахунками, вкладення у цінних паперах дозволять політику за майже два роки (22 місяці) отримати 32% прибутку. Ба більше, цей прибуток також не обкладатиметься податком», — пише «Comments.ua».

У виданні зазначають, що усі платежі й придбання цінних паперів фонди Порошенка здійснюють через його «Міжнародний інвестиційний банк».

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«Лише за розрахунково-касове обслуговування операції купівлі ОВДП у банку він отримав мінімум 1,5 млн грн доходу у вигляді комісії. Тобто фактично політик отримує подвійний заробіток завдяки такій схемі», — йдеться в матеріалі.

Видання наголошує, що заробіток Порошенка на благодійності карається законом.

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«Благодійні фонди є неприбутковими організаціями, а тому не можуть заробляти кошти. Водночас через них Порошенко купує ОВДП, що є інвестицією, отримуючи значний прибуток навіть під час здійснення платежів. А це вже питання кримінальної відповідальності: згідно з ч. 3 ст. 201−2 Кримінального кодексу України, використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку під час воєнного стану карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з конфіскацією майна», — резюмує «Comme.nts.ua»

Як повідомлялося раніше, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко, якого підозрюють в держзраді за торгівлю з ОРДЛО, за останній рік збагатився до 1,2 млрд доларів та увійшов в трійку олігархів разом з Ахметовим та Пінчуком. Натомість Порошенко переписав статки на свого сина-втікача Олексія, щоб не асоціюватись зі збагаченням під час війни.

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