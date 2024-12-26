«Новий гімн країни»: українцям сподобались результати співпраці Олександра Усика та Артема Пивоварова

В ході бою-реваншу за пояси WBA, WBO, WBC та IBO між чемпіоном світу у суперважкій вазі 37-річний українець Олександр Усик переміг 36-річного британця Тайсона Ф'юрі.



А перед боєм співак Артем Пивоваров виконав Гімн України.

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А після бою Артем виконав свою пісню «Жовто-блакитне серце», яка дуже сподобалась українцям.

Зокрема, шанувальники Артема на офіційному сайті навіть запропонували зробити її новим Гімном України.

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Згодом телеведучий Слава Дьомін розповів, що Усику насправді дуже подобається творчість Артема Пивоварова, тому він і покликав його заспівати Гімн перед двобоєм.

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Більше того, за совами Дьоміна, наразі Усик і Пивоваров розглядають можливість запису спільного трека (можливо, з циклу «Мої вірші, твої ноти»), але коли чекати на прем'єру, невідомо.

До речі, вболівати за Олександра Усика прилітала з Латвії навіть співачка Loboda.

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Нагадаємо, що не так давно Артем Пивоваров і молода виконавиця KOLA переспівали пісню «Ніч яка місячна», надавши їй нових барв і відтінків.

Фото скрін трансляції бою

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