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Шоу-бізнес

«Бомбезна»: популярні виконавці вразили дуетною піснею

18:37 2 жовтня 2024
Артем Пивоваров

Популярні співаки Артем Пивоваров та Kola представили спільну роботу — пісню «Ніч яка місячна» — за віршем Михайла Старицького. Композиція увійшла до культурного проєкту «Твої вірші, мої ноти».

За основу пісні взято вірш видатного письменника та культурного діяча Михайла Старицького «Виклик», рядки якого знайомі багатьом і вважаються одною з перлин української літератури.

Чорно-білий кліп знято режисером Арсенієм Перовим. У відео показано, як створювалися ті чи інші твори в різні періоди: записувалися від руки пером, за допомогою друкарських машинок, а зараз — створюються та зберігаються в різних форматах. Артем Пивоваров та Kola, ніби, живуть у різних часових межах: вона — в теперішньому, він — подорожує часовими проміжками.

«Вірш „Виклик“ завжди був для мене особливим, — згадала, представляючи роботу співачка. — Ще з дитинства я пам'ятаю, як кожен рядок відгукувався мені чимось близьким і рідним. Тому, коли Артем запропонував створити музичну інтерпретацію цього класичного твору, я з радістю погодилася».

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«Сміливо скажу — ви нас зачарували! - написали у коментарях під відео. — Не можливо зупинитись слухати цю красу!«

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«Бомбезна пісня, так моментами аж перетрушує від мурах», — поділилися враженнями.

«Так чудово, що пісня тільки вийшла, а слова вже знаю, — зауважили шанувальники. — Дякую за ще один шедевр для душі і кліп — очей не відірвати, нічого особливого, але хочеться дивитись».

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Раніше Артем Пивоваров випустив дуетну пісню з однією з найзагадковіших українських співачок.

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