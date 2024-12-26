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Події

Летіли з двох напрямків: в Повітряних силах розповіли про атаку російських дронів

10:45 26 грудня 2024
Мобільна вогнева група

Попри знищення українськими розвідниками складу із деталями до «Шахедів» в російському Татарстані, у країни-агресора ще вистачає ресурсів, аби завдавати ударів по Україні щоночі.

Ось і в ніч на 26 грудня 2024 року (із 19:00 25 грудня) по нашій країні було випущено 31 ударний БпЛА типу «Shahed» і безпілотники інших типів. Вони зайшли у повітряний простір України з напрямків орел, міллерово (рф).

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Загалом станом на 08:30 Повітряні Сили підтвердили збиття 20 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Харківській, Київській, Чернігівській та Дніпропетровській областях.

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Крім того, через активну протидію Сил оборони 11 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Також нагадаємо про нічні обстріли України та про потужну відплату ворогу.

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