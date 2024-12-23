У татарстані несподівано згорів склад із деталями до «Шахедів»: у ГУР допомогли росіянам підрахувати збитки

В Головному управління розвідки Міноборони України, де раніше розповідали про вибух на підмосковному російському аеродромі «Остаф'єво», де був вивединй з ладу військово-транспортний літак Ан-72, повідомили про ще одну вдалу операцію на території країни-агресорки.

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«На території економічної зони „Алабуґа“ на росії спалахнув склад, де зберігали деталі до БПЛА типу „Shahed-136“, які агресор застосовує для ударів по Україні. У приміщенні лежали 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць „Shahed-136“ — все згоріло», — розповіли в ГУР та додали, що збитки противника оцінюються у 16 мільйонів доларів.

«Алабуга» — особлива економічна зона промислово-виробничого типу в Єлабузькому районі Республіки Татарстан, що розташована у 210 км від Казані. На 2019 рік вважалася найбільшою російською особливою економічною зоною.

Нещодавно у російському Кримську (Краснодарський край) на аеродромі згорів ворожий винищувач Су-30, а пожежа у місті Краснодар вивела з ладу три російські залізничні локомотиви.

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Нагадаємо, що раніше повідомлялося про атаку дронів та пожежі на російській нафтобазі у Брянську та авіапідприємстві у Таганрозі.

Ілюстративне фото з Вікіпедії

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