Колишня найсильніша тенісистка світу знову вагітна (фото)

Експерша ракетка світу Ешлі Барті, яка раптово завершила кар'єру в 25 років, чекає на другу дитину. Про це 28-річна австралійська тенісистка, котра народила у липні минулого року хлопчика, повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Барті виклала фото сина Хейдена, на футболці якого написано «Я скоро стану старшим братом».

«Щасливого Різдва від нашої родини, що росте, вашій!», — підписано публікацію.

Додамо, що за свою кар'єру Ешлі Барті, яка одружена з гольфістом Гаррі Кіссіком, виграла 27 турнірів, у тому числі чотири з серії «Великого шолома» («Ролан Гаррос"-2019, Вімблдон-2021 та Australian Open-2022 в одиночному і US Open-2018 у парному розрядах). Загалом австралійка провела на світових кортах 671 матч, заробивши за кар'єру майже 24 млн доларів призових «брудними».

Ешлі з чоловіком Гаррі та сином Хейденом

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменита тенісистка із «вбивчою» подачею вийшла заміж за експершу ракетку світу.

Фото Instagram

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