Колишня найсильніша тенісистка світу знову вагітна (фото)
Експерша ракетка світу Ешлі Барті, яка раптово завершила кар'єру в 25 років, чекає на другу дитину. Про це 28-річна австралійська тенісистка, котра народила у липні минулого року хлопчика, повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Барті виклала фото сина Хейдена, на футболці якого написано «Я скоро стану старшим братом».
«Щасливого Різдва від нашої родини, що росте, вашій!», — підписано публікацію.
Додамо, що за свою кар'єру Ешлі Барті, яка одружена з гольфістом Гаррі Кіссіком, виграла 27 турнірів, у тому числі чотири з серії «Великого шолома» («Ролан Гаррос"-2019, Вімблдон-2021 та Australian Open-2022 в одиночному і US Open-2018 у парному розрядах). Загалом австралійка провела на світових кортах 671 матч, заробивши за кар'єру майже 24 млн доларів призових «брудними».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменита тенісистка із «вбивчою» подачею вийшла заміж за експершу ракетку світу.
Фото Instagram135
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