У США практично немає інструментів впливу на росію: аналітик про так званий фінський варіант завершення війни в Україні

Політичний експерт Вадим Денисенко, який раніше оцінив роль України в перемозі Дональда Трампа на виборах у США, проаналізував базовий російський план для мирних переговорів

«Росіяни озвучили базовий сценарій для переговорів: це так званий фінський варіант, коли Україна має юридично погодитися на анексію територій», — пише Вадим Денисенко в соцмережі.

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«Ось дослівна цитата Лаврова: «Перемирие — путь в никуда. Нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности РФ и законные интересы безопасности наших як соседей».

Іншими словами, Росія буде наполягати на тому, щоб Україна, в присутності інших країн, погодилася на анексію частини території.

Чи розуміє це команда Трампа? Думаю, що так. Правда, поки що у них, як я розумію, немає якихось підходів до того, як вести переговори з Росією. Справа в тому, що на сьогодні в США практично немає інструментів впливу на Росію крім ціни на нафту. Але й сама ця ціна є, поки що, більш wishful thinking ніж реальність.

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Я багато разів говорив одну важливу річ: вирішення формули миру без Китаю неймовірно складне. Тому, напевне, варто дивитися не лише на візит Келлога в Київ, який, навряд чи буде проривним. Не менш важливо дивитися на стосунки Китай США і на те, що робитиме США в цьому напрямку.

І останнє, бажання Росії — ще не означає, що так воно й буде. Але ми маємо памʼятати: ціль росіян не лише фінський сценарій. Точніше фінський сценарій це перший етап. Другий етап — грузинський сценарій. І це, між іншим, страшніше для нас ніж перша забаганка Путіна", — впевнений автор посту.

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