У позиціях команди Байдена та Трампа щодо України є відмінності: політолог про мирні перемовини

Дональд Трамп має намір розпочинати мирні переговори щодо закінчення війни росії проти України. Але конкретного плану він поки що не має, вважає політолог Володимир Фесенко.

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«Є відмінність у позиціях адміністрації Байдена та Трампа. Але головне питання пов’язане з тим, що Трамп має намір почати мирні переговори. Він не знає, коли і як це зробити та з якої позиції виходити на переговори. Важливо, щоб тут не було надто спрощених підходів, щоб інтереси та позиції України були прийняті, щоб не було надмірних поступок у бік путіна. Тут позиція європейських країн у тому, щоб Україна не була сама у своєму діалозі з Трампом, а потім у переговорах з росією», — сказав політолог.

Фесенко додав, що Дональд Трамп ставить питання, аби Європа взяла на себе більше функцій у сфері безпеки, зокрема щодо України.

«Україна сама може стати у перспективі одним із донорів безпеки для Європи та Європейського Союзу. Але зараз ми більше потребуємо підтримки наших європейських партнерів. Діалог України з Трампом уже розпочався, зокрема, тиждень тому з ним у Франції зустрічався Зеленський. Я думаю, що цей діалог триватиме», — каже Фесенко.

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Водночас команда президента Зеленського добивається від союзників гарантій мирув разі припинення вогню та введення миротворців в Україну. На жаль, єдності щодо миротворчої операції в Україні серед європейських лідерів нема.

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