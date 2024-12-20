У позиціях команди Байдена та Трампа щодо України є відмінності: політолог про мирні перемовини
Дональд Трамп має намір розпочинати мирні переговори щодо закінчення війни росії проти України. Але конкретного плану він поки що не має, вважає політолог Володимир Фесенко.
«Є відмінність у позиціях адміністрації Байдена та Трампа. Але головне питання пов’язане з тим, що Трамп має намір почати мирні переговори. Він не знає, коли і як це зробити та з якої позиції виходити на переговори. Важливо, щоб тут не було надто спрощених підходів, щоб інтереси та позиції України були прийняті, щоб не було надмірних поступок у бік путіна. Тут позиція європейських країн у тому, щоб Україна не була сама у своєму діалозі з Трампом, а потім у переговорах з росією», — сказав політолог.
Фесенко додав, що Дональд Трамп ставить питання, аби Європа взяла на себе більше функцій у сфері безпеки, зокрема щодо України.
«Україна сама може стати у перспективі одним із донорів безпеки для Європи та Європейського Союзу. Але зараз ми більше потребуємо підтримки наших європейських партнерів. Діалог України з Трампом уже розпочався, зокрема, тиждень тому з ним у Франції зустрічався Зеленський. Я думаю, що цей діалог триватиме», — каже Фесенко.
Водночас команда президента Зеленського добивається від союзників гарантій мирув разі припинення вогню та введення миротворців в Україну. На жаль, єдності щодо миротворчої операції в Україні серед європейських лідерів нема.34
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