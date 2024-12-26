Відчуття, що зрадила: відома спортсменка про повернення в Україну

Відома українська художня гімнастка, олімпійська чемпіонка та засновниця власної академії художньої гімнастики в Україні Ганна Різатдінова повернулася з маленьким сином до України. Гімнастка каже, що шкодує, що на початку повномасштабного вторгнення росії виїхала з країни та провела за кордоном деякий час.

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— Я навіть дуже жалкую, що на початку війни виїхала за кордон, — зізналася Ганна у проєкті «Моя історія» (Інтер). — Але тоді для мене найважливішою була безпека моєї дитини. Коли ти мати чотирирічного сина, то думаєш передусім, як захистити його, а не себе. Але ми витримали в Барселоні десь пів року. Було таке відчуття, що я нібито зрадила. Хтось навіть засуджував мене за те, що в мене там комфортне життя. Почалися проблеми зі здоров'ям, в мене був постійно тривожний стан. Кожна повітряна тривога у застосунку здавалася кінцем світу. До того ж мене дуже хвилювала академія. В якийсь момент мені стало дуже зле і я прийняла рішення повернутися додому. Так, було страшно: я боялася тривог і ракет. Однак в Україні я стала почуватися краще.

Зараз син Роман живе разом з Ганною в Україні і, за словами мами, дуже щасливий.

— Йому дуже не вистачало в Іспанії рідної мови, друзів, чогось такого нашого, рідного, — згадала Ганна. — Ромчик періодично мене запитує: «А коли вже ми переможемо? Коли вже росіяни від нас відстануть». Навіть маленька дитина розуміє, що трапилось.

Відомо, що Різатдінова народилася у Сімферополі й там досі живе її мама.

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— Чому я ненавиджу росію? — запитує спортсменка. - Тому що я з цим зіштовхнулася ще у 2014 році, коли відбулася окупація Криму. В мене був дім — і в один момент його не стало. Так, ти розумієш, що це тимчасово, але не можеш приїхати до батьків, не можеш показати онука родичам. Це дуже складно. Крім того, на мене настільки багато було тиску через те, що там у мене мама. Але я не можу відповідати за неї, це її вибір. Для мене Крим — це завжди Україна. В мене абсолютно українська позиція, і вона не зміниться ніколи. Я не просто це говорю, я це доводжу.

Нагадаємо, раніше були названі найкращі спортсмени України 2024 року.

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