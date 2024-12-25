Названі найкращі спортсмени України року, що минає: підсумки референдуму АСЖУ

Асоціація спортивних журналістів України (АСЖУ) оприлюднила підсумки референдуму щодо визначення найкращих спортсменів України року, що минає, повідомляє офіційний сайт організації.

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За підсумками голосування членів експертної ради АСЖУ поза конкуренцією виявилася рекордсменка світу, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту 23-річна Ярослава Магучих з Дніпра, яка випередила володарку «золота» та «бронзи» Ігор-2024 у Парижі фехтувальницю Ольгу Харлан та блксера Олександра Усика, який у першому поєдинку у травні та у бою-реванші у грудні двічі переміг британця Тайсона Ф'юрі.

Цілком підсумки референдуму АСЖУ виглядають так:

1. Ярослава Магучих (легка атлетика) — 797 балів;

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2. Ольга Харлан (фехтування) — 702;

3. Олександр Усик (бокс) — 542;

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4. Олександр Хижняк (бокс) — 457;

5. Жан Беленюк (греко-римська боротьба) — 250;

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6. Артем Довбик (футбол) — 236;

7. Ілля Ковтун (спортивна гімнастика) — 233;

8. Людмила Лузан (веслування на каное) — 212;

9. Ірина Геращенко (легка атлетика) — 194;

10. Марта Костюк (теніс) — 188;

11. Парвіз Насібов (вільна боротьба) — 185;

12. Ірина Коляденко (боротьба) — 159;

13. Андрій Лунін (футбол) — 156;

14. Михайло Кохан (легка атлетика) — 135;

15. Анастасія Рибачок (веслування на каное) — 92;

16. Людмила Кіченок (теніс) — 90;

17. Сергій Куліш (стрільба) — 77;

18. Святослав Михайлюк (баскетбол) — 66.

До речі, найкращою спортсменкою країни всіх часів визнано фехтувальницю Ольгу Харлан, у колекції якої, окрім двох нагород Парижа-2024, також є командне «золото» Пекіна-2008 і «срібло» Ріо-2016, а ще індивідуальна «бронза» Лондона-2012 та Ріо-2016.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чарівна Ярослава Магучих у новому образі станцювала задля Олександра Усика.

Фото АСЖУ

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