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Спорт

Названі найкращі спортсмени України року, що минає: підсумки референдуму АСЖУ

11:01 25 грудня 2024
Ярослава Магучих

Асоціація спортивних журналістів України (АСЖУ) оприлюднила підсумки референдуму щодо визначення найкращих спортсменів України року, що минає, повідомляє офіційний сайт організації.

За підсумками голосування членів експертної ради АСЖУ поза конкуренцією виявилася рекордсменка світу, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту 23-річна Ярослава Магучих з Дніпра, яка випередила володарку «золота» та «бронзи» Ігор-2024 у Парижі фехтувальницю Ольгу Харлан та блксера Олександра Усика, який у першому поєдинку у травні та у бою-реванші у грудні двічі переміг британця Тайсона Ф'юрі.

Цілком підсумки референдуму АСЖУ виглядають так:

1. Ярослава Магучих (легка атлетика) — 797 балів;

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2. Ольга Харлан (фехтування) — 702;

3. Олександр Усик (бокс) — 542;

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4. Олександр Хижняк (бокс) — 457;

5. Жан Беленюк (греко-римська боротьба) — 250;

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6. Артем Довбик (футбол) — 236;

7. Ілля Ковтун (спортивна гімнастика) — 233;

8. Людмила Лузан (веслування на каное) — 212;

9. Ірина Геращенко (легка атлетика) — 194;

10. Марта Костюк (теніс) — 188;

11. Парвіз Насібов (вільна боротьба) — 185;

12. Ірина Коляденко (боротьба) — 159;

13. Андрій Лунін (футбол) — 156;

14. Михайло Кохан (легка атлетика) — 135;

15. Анастасія Рибачок (веслування на каное) — 92;

16. Людмила Кіченок (теніс) — 90;

17. Сергій Куліш (стрільба) — 77;

18. Святослав Михайлюк (баскетбол) — 66.

До речі, найкращою спортсменкою країни всіх часів визнано фехтувальницю Ольгу Харлан, у колекції якої, окрім двох нагород Парижа-2024, також є командне «золото» Пекіна-2008 і «срібло» Ріо-2016, а ще індивідуальна «бронза» Лондона-2012 та Ріо-2016.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чарівна Ярослава Магучих у новому образі станцювала задля Олександра Усика.

Фото АСЖУ

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