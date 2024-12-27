«Дід при справі»: Суркіс показав свого новонародженого онука (фото)

Президент футбольного клубу «Динамо» Ігор Суркіс вперше вийшов на люди з онуком Олександром, якого в день свого 23-річчя народила дочка Ігоря Михайловича Яна.

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«Дід при справі», — підписала фотографію в Instagram щаслива мама дитини.

Нагадаємо, що Яна Суркіс одружена з футболістом «Динамо» Крістіаном Біловаром. Пара почала зустрічатися 2020-го, а влітку минулого року повінчалася у Києво-Печерській лаврі.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що донька Суркіса чекає на дитину від футболіста «Динамо».

Фото Instagram

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