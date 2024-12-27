Час для див та сюрпризів: удача чекає на п'ять знаків зодіаку в останні вихідні року, що минає

Добігає кінця останній передноворічний робочий тиждень, на який раніше астрологи давали поради всім знакам зодіаку. Попереду — вихідні. У ці дні, 28 та 29 грудня, за твердженням знавців зірок, доля буде особливо прихильною до п'яти представників зодіакального кола.

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Овен

Гороскоп на вихідні для Овнів обіцяє знаку час яскравих звершень. Овни будуть енергійні, вони приваблять цікавих людей, з якими можуть потоваришувати або які стануть їхніми союзниками. Можливе отримання інформації, пов'язаної з грошима чи роботою. У вікенд можна буде згладити старі конфлікти, а передноворічний шопінг стане вдалим. А добрі стосунки з рідними та близькими зарядить Овнов позитивом, стверджує slovofraza.com.

Лев

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Гороскоп на 28 та 29 грудня для Левів обіцяє знаку багато уваги з боку оточуючих. Будь-яке їхнє починання буде успішним і отримає визнання оточення. Настрій може підняти й несподіваний сюрприз, зокрема і ймовірна премія на роботі. Також зірки будуть прихильні до романтично налаштованих Левів — настає час, коли слід відкрити своє серце близькій людині.

Терези

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Гороскоп на суботу та неділю для Терезів обіцяє знаку удачу та гармонію. Можливо отримання винагороди за завершену важливу справу. Також не виключені нові можливості у творчості чи кар'єрі. Якщо Терези давно планували вкласти гроші у великий проект, то успіх також буде на їхньому боці.

Стрілець

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Гороскоп на вихідні для Стрільців обіцяє приємні новини, пов'язані з фінансами або кар'єрою. Субота та неділя — чудовий час для невеликої поїздки або старту нового проекту. Близьке оточення Стрільців порадує знак добрим ставленням. Втім, не лише близьке. Зірки не виключають, що знак підтримають і ті люди, від яких Стрільці раніше цього не очікували.

Риби

Гороскоп на суботу та неділю для Риб стверджує, що знак, відчувши внутрішню легкість, зможе впоратися з будь-якими труднощами. Незважаючи на те, що попереду вихідні, знак може знайти нове джерело доходів. Гармонія пануватиме і в особистих стосунках. У ці дні будь-які непорозуміння вирішуватимуться начебто самі собою.

Раніше тарологи назвали місяці, які можуть стати доленосними для всіх знаків зодіаку 2025 року.

Фото Pixabay

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