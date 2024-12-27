Що взяти із собою в «учєбку» після мобілізації: військові склали список необхідних предметів (відео)

В Україні, де триває загальна мобілізація, планують збільшити базову загальновійськову підготовку до двох місяців. Про це повідомив головнокомендувач ЗСУ Олександр Сирський.

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«Зараз працюємо над створенням умов, щоб підготовка до участі в бойових діях загалом тривала 2 місяці. Адже якісна підготовка — це, насамперед, збережене життя і здоров"я наших воїнів. Відповідно до прийнятих мною рішень вже маємо перші випуски військовослужбовців, які проходили базову загальну військову підготовку (БЗВП) 1,5 місяця — замість колишнього 30-денного навчання. Подальший курс новачка у військовій частині передбачений 5−14 діб. Проте, у нинішніх умовах інтенсивних бойових дій ця вимога не завжди дотримується. Наголосив на потребі забезпечення повного, 14-денного, періоду адаптації новобранців у бригадах», — повідомив він.

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Тим часом, у Drone Force розповіли, що треба взяти з собою для проходження базової загальної військової підготовки.

«Коли збираєшся до війська, все необхідне для проходження базової загальновійськової підготовки тобі видадуть, але деякі речі все ж краще взяти із собою. Важливо раціонально скласти наплічник: усе необхідне має вміститися в 40−50 літрів, тому беремо лише найголовніше», — йдеться у повідомленні.

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Перелік речей, які необхідно взяти з собою в навчальний центр:

1. Гігієна — на першому місці. Засоби для миття та бриття обов’язково мають бути індивідуальними.

2. Металевий посуд: миска, ложка та кухоль. Без цього на польовій кухні не обійтися.

3. Одяг:

- 2−3 пари спіднього,

- кілька пар трекінгових антибактеріальних шкарпеток,

- футболки, рушник.

4. Голки й нитки. Дірки в одязі самі себе не зашиють.

5. Письмове приладдя: кулькова ручка чорного кольору, олівець, кілька нотатників.

6. Теплі речі за сезоном. Ковдру залишай удома — у наплічнику для неї місця немає.

7. Аптечка. Подбай про ліки, які можуть знадобитися саме тобі.

8. Гумові капці для душу та якісний дощовик.

9. Для маршу: сірники, запальничка, налобний ліхтарик із червоним світлом, ніж або мультитул.

10. Для зарядки гаджетів: подовжувач і павербанк, щоб залишатися на зв’язку з рідними.

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Як писали «ФАКТИ», у Верховній Раді пропонують спростити мобілізацію засуджених.

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