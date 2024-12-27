41.68 / 42.27 43.54 / 44.22
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Домовився: київський університет звільнив свого професора через «голодних українок»

19:57 27 грудня 2024
Професора Микиту Василенка звільнили&nbsp;— Фото: Facebook/Микита Василенко

Скандального професора Інституту журналістки Київського національного університету імені Тараса Шевченка Микиту Василенка було звільнено з посади. Відповідний наказ про дострокове розірвання контракту підписав ректор університету Володимир Бугров.

«Поведінка професора Микити Василенка не лише суперечила основним етичним принципам університетської спільноти, але й завдала репутаційної шкоди університету», — повідомили в адміністрації закладу.

Університет припиняє співпрацю з Василенком з 30 грудня 2024 року.

Скандал виник через висловлювання професора Навчально-наукового Інституту журналістики КНУ імені Шевченка Василенка. Тоді викладач в етері, ймовірно, проросійського YouTube-каналу сказав, що «іноземні миротворці» нібито покращать демографічну ситуацію в Україні, де є сотні тисяч «голодних жінок».

РЕКЛАМА

Крім того, Василенко порівняв «іноземних миротворців» із німецькими військовими, від яких після Другої світової війни «народжувалися діти».

Як писали «ФАКТИ», раніше у виші під Києвом розгорівся мовний скандал через відмову викладача читати лекції українською.

РЕКЛАМА

Фото: Facebook/Микита Василенко

РЕКЛАМА

48

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Фудблогерка з бутербродами

Найсмачніші бутерброди зі шпротами: оригінальна подача і поєднання смаків

Ганна Різатдінова

Відчуття, що зрадила: відома спортсменка про повернення в Україну

Зодіак у Козорозі, фото інтернет

У Скорпіонів намітиться прорив у справах, а на Дів чекають додаткові гроші: гороскоп на 27 грудня

Оля Полякова може поїхати на Євробачення

Несподіваний поворот: Оля Полякова поїде на Євробачення від іншої країни?

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту