Домовився: київський університет звільнив свого професора через «голодних українок»

Скандального професора Інституту журналістки Київського національного університету імені Тараса Шевченка Микиту Василенка було звільнено з посади. Відповідний наказ про дострокове розірвання контракту підписав ректор університету Володимир Бугров.

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«Поведінка професора Микити Василенка не лише суперечила основним етичним принципам університетської спільноти, але й завдала репутаційної шкоди університету», — повідомили в адміністрації закладу.

Університет припиняє співпрацю з Василенком з 30 грудня 2024 року.

Скандал виник через висловлювання професора Навчально-наукового Інституту журналістики КНУ імені Шевченка Василенка. Тоді викладач в етері, ймовірно, проросійського YouTube-каналу сказав, що «іноземні миротворці» нібито покращать демографічну ситуацію в Україні, де є сотні тисяч «голодних жінок».

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Крім того, Василенко порівняв «іноземних миротворців» із німецькими військовими, від яких після Другої світової війни «народжувалися діти».

Як писали «ФАКТИ», раніше у виші під Києвом розгорівся мовний скандал через відмову викладача читати лекції українською.

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Фото: Facebook/Микита Василенко

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