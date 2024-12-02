Девід Бекхем розлютився: стало відомо про жахливі борги його дружини Вікторії

Вікторія Бекхем відома як талановита співачка з гурту Spice Girls, а також як модельєрка та мама чотирьох дітей.

Але, як виявилося, не у всіх її сферах Вікторії вдається досягти висот, пишуть зарубіжні ЗМІ.

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Виявляється, що модельний бізнес Вікторії навряд чи можна назвати успішним. У жінки виникли величезні борги через провал власного бренду одягу.

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За інформацією видання, на цей час бізнес Вікторії пішов у мінус на 93 мільйони доларів. Ситуація настільки загострилася, що Девід розлютився і пообіцяв взяти справу під свій особистий контроль.

При цьому колишній футболіст пообіцяв «стежити за продажами одягу як яструб».

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«Девід та Вікторія розуміють, що це не може тривати вічно. Бренд став дуже дорогим пихатим проєктом, і різдвяний період буде для нього вирішальним. Девід — проникливий бізнесмен, і він не збирається довго вкладати свої мільйони у збиткову фірму. Якби це був якийсь інший бізнес, не пов'язаний з його дружиною, він припинив би своє існування багато років тому», — поділився з виданням інсайдер.

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Звичайно, багато хто хотів поспівчувати Вікторії, пише видання, якби не одна річ. Попри жалюгідне становище її модного бренду, оточення зіркової пари, як і раніше, вважає їх «непристойно багатими».

Останній доказ — нещодавня купівля нечувано дорогого маєтку в Маямі, який, за чутками, подружжя обирало виходячи з принципу «чим дорожче, тим статусніше». А розплачувалися аж до останнього центу готівкою, тоді як навіть Дженніфер Лопес свого часу зважилася на іпотеку.



Як відомо, нещодавно подружжя вирішило «просувати» у сфері моди свою 13-річну доньку Харпер. Для цього Вікторія навіть зареєструвала торгову марку за назвою H7B Limited, у назві якої містяться перші літери імені Харпер. До того ж сама Харпер неодноразово заявляла, що збирається піти стопами матері.

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